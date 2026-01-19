Un avenir sur quatre pattes pour Kawasaki ? Et si la marque décidait de convertir son concept en véritable modèle ?

Souvenez-vous, c’était en avril dernier, lors de l’Exposition universelle d’Osaka.

Kawasaki créait alors la sensation avec une machine qui semblait tout droit sortie d’un film de science-fiction : le Corleo.

Très loin de sa production traditionnelle, ce curieux engin mécanique à quatre pattes robotisées, sorte de cheval sans tête métallique et équipées de sabots antidérapants lui permettant de se déplacer sans glisser sur tous types de revêtements, a fait le buzz.

Et si beaucoup n’y voyaient qu’un délire de designer, il semble et bien que Kawasaki ait d’autres intentions pour sa création. La marque vient ainsi de le confirmer : le projet est bel et bien sur les rails.

Et c’est sur les réseaux sociaux que le constructeur a donné des nouvelles de sa créature. Le Corleo n’est plus un simple exercice de style. Kawasaki a officiellement lancé son développement avec un objectif clair : être opérationnel pour l’Exposition universelle de Riyadh en 2030.

L’idée ne se limite pas à faire parader un robot puisque la marque a également créé une unité dédiée baptisée « Safe Adventure ». Le concept ? Proposer une mobilité capable d’allier liberté totale et sécurité maximale, notamment pour réduire les accidents en zone de montagne ou sur des terrains accidentés généralement inaccessibles aux véhicules conventionnels.

Objectif 2030 pour le quatre pattes Kawasaki avant une commercialisation dès 2035 ?

Mais le plus surprenant reste l’échéance suivante. Kawasaki ne compte pas s’arrêter aux démonstrations dans les salons internationaux. Selon les dernières rumeurs, une version commercialisable du Corleo pourrait voir le jour à l’horizon 2035.

Dans moins de dix ans, on pourrait donc pousser la porte d’un concessionnaire Kawasaki et y trouver un robot prêt à nous emmener à l’aventure sur quatre pattes mécaniques. Un projet un peu fou que la firme d’Akashi semble prendre très au sérieux.