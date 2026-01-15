Un nouveau quatre-cylindres pour les permis A2 ? L’arrivée de la Kawasaki Z400RS se précise enfin

Evoquée depuis plusieurs années, notamment après la sortie de la sportive ZX-4R, la Kawasaki Z400RS pourrait voir le jour dès cette année.

Longtemps délaissée en Europe, la catégorie des moyennes cylindrée est aujourd’hui en plein essor. Entre les offensives de CF Moto (450 MT), la gamme des 400 Triumph, ou encore Honda (GB350S), Kawasaki ne compte pas rester les bras croisés.

Si les Z900RS et Z650RS occupent déjà le terrain du néo-rétro pour la marque, il manque encore une pièce au puzzle pour séduire les jeunes permis (même si la Z650RS peut être bridée).

Pour Kawasaki, il s’agirait de faire revivre l’esprit de la mythique Zephyr 400 de 1989. L’idée ? Proposer une machine légère, maniable, mais dotée d’une architecture moteur devenue rare sur ce segment : le quatre-cylindres en ligne.

Nos confrères japonais de Webike ont déjà dégainé leurs palettes graphiques pour imaginer cette future Z400RS. Le résultat est séduisant : un réservoir goutte d’eau inspiré de la Zephyr, une selle plate, un phare rond, le tout allié à des technologies modernes.

Un cœur de sportive mais un look vintage

La force de Kawasaki pour ce projet réside dans sa banque d’organes. Le constructeur possède déjà la base idéale avec la ZX-4R et sa variante RR. Ce bloc de 399 cm³, offrant jusqu’à 77 chevaux sur la ZX-4R, serait ici décliné dans une partie-cycle plus accessible et moins radicale que celle de la sportive.

Ce positionnement stratégique permettrait à Kawasaki de ratisser large : à la fois les jeunes motards (A2) à la recherche d’une machine de caractère, et les motards plus expérimentés souhaitant délaisser les grosses cylindrées pour une moto plus légère, sans pour autant sacrifier le plaisir mécanique d’un « quatre-pattes ».

Pour l’heure, Kawasaki reste fidèle à sa relative discrétion habituelle concernant ses futurs modèles, mais les rumeurs venues du Japon se font de plus en plus insistantes.

Si la Z400RS pointe le bout de son garde-boue, elle pourrait bien devenir l’une des stars du prochain salon de Milan, en novembre.