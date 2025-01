Honda reste numéro un des ventes en 2024 devant Yamaha et BMW, les Chinois CFMoto et Voge en nette progression

Bonne nouvelle pour le secteur de la moto en France, le millésime 2024 s'avère particulièrement intéressant, avec près de 211 000 véhicules immatriculés, dont une partie, il est vrai, notamment en fin d'année, en raison de l'entrée en vigueur de la norme Euro5+ début 2025. De nombreux constructeurs ont ainsi pré-immatriculés des véhicules Euro5 avant le 1er janvier dernier afin de les vendre en tant qu'occasion (neuves !) par la suite.

Il faut toutefois remonter à 2009 pour retrouver des chiffres semblables, quand 214 000 exemplaires avaient alors été écoulés par les constructeurs.

Avec 153 371 unités immatriculées, ce sont les deux-roues de plus de 125 cm3 qui enregistrent la plus forte progression et établissent un nouveau record après 2023, et ses 144 431 unités.

Honda loin devant la concurrence

Du côté des constructeurs, Honda domine encore et toujours le marché français, avec 38 988 modèles immatriculés (19,25 % de parts de marché à lui seul), et ce malgré une baisse de 9,3 % par rapport à 2023. Un premier rang occupé pour la quatrième année consécutive. Loin derrière, Yamaha résiste plutôt bien puisque la marque fait mieux qu'en 2023, avec 31 208 immatriculations en 2024, soit...8 de plus.

Encore un cran derrière, le constructeur allemand BMW complète le podium avec 20 620 deux-roues écoulés en 2024 (en baisse de 4,6 % par rapport à 2023).

Suivent Kawasaki (15 390 unités, + 20,7 %), Triumph (10 925 unités, + 12 %), KTM (8 961 unités, - 6,1 %), Suzuki (7 287 unités, + 23,9 %), Harley-Davidson (4 751 unités, + 12,3 %), Piaggio (4 538 unités, - 12,7 %) et Kymco (4 535 unités, + 66,5 %).

Le Top 20 des marques sur le marché français est ensuite complété par Royal Enfield, avec 4 427 unités, Ducati (4 157 unités), Aprilia (3 469 unités), CFMoto (3 018 unités), Voge (2 878 unités), Husqvarna (2 688 unités), Zontes (2 642 unités), Moto Guzzi (2 456 unités), Sym (2 092 unités) et Benelli (2 057 unités).

À noter que les plus belles progressions de l'année 2024 sont à mettre au crédit des constructeurs chinois CFMoto et Voge, avec respectivement + 83,8 % et + 83,7 %, tandis que le taïwanais Kymco a quant à lui affiché une hausse de 66,5 % de son volume de véhicules immatriculés.

L'arrivée sur le marché de l'occasion des véhicules « neufs » immatriculés par les concessionnaires avant le 1er janvier 2025 devrait à nouveau quelque peu perturber la lisibilité du marché moto dans les prochains mois. Et ce, alors même que celui-ci devrait être boosté par les millésimes 2025 des constructeurs, qui commencent à remplir les allées des concessionnaires.

L'optimisme reste donc de mise pour le paysage moto français.