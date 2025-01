KTM ajoute du fun dans sa gamme avec les 125 SMC R et 390 SMC R 2025

Les amateurs du genre apprécieront.

Deux « petites » motos intègrent le catalogue KTM 2025 : les 125 SMC R et 390 SMC R.

Des nouveautés qui intègrent la gamme supermotard du constructeur autrichien, par ailleurs toujours secoué par de graves problèmes financiers dont on ignore encore pour le moment quelle en sera l'issue.

La plus petite des deux, la KTM 125 SMC R repose sur un monocylindre de 124 cm3 offrant 15 chevaux, la puissance maximale autorisée pour cette catégorie de motos, et un cadre treillis en acier. On retrouve également des suspensions WP Apex à l'avant comme à l'arrière avec 230 mm de débattement, des roues de 17 pouces et un écran TFT de 4,2 pouces. Dotée de l'ABS Supermoto KTM (disponible en option en complément de l'ABS standard), de feux LED, la KTM 125 SMC R (à partir de 5 599 euros) est annoncée à 145 kg sans carburant (réservoir de neuf litres).

Deux supermotos inédites dans le catalogue KTM

Sa grande sœur, la 390 SMC R (à partir de 6 399 euros) dispose pour sa part des mêmes suspensions WP Apex, et ajoute un écran TFT couleur de 5 pouces, plusieurs modes de conduite (Street, Sport et Rain) et un quickshifter, disponible en option. Son monocylindre de 373 cm3 offre une puissance maximale de 44 chevaux et un couple de 37 Nm pour un poids à vide de 154 kg. Des caractéristiques qui en font une sérieuse concurrente pour la nouvelle Suzuki DR-Z4SM.

Les deux motos, conçues en Autriche mais assemblées en Inde via le partenariat entre la marque autrichienne et Bajaj, arriveront chez les concessionnaires dans les prochaines semaines.