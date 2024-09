La Ducati Multistrada V4 2025, la Kawasaki Z500, la Triumph Speed Twin 1200, la Yamaha R1 et l'essai du Peugeot 103 SP

À la Une cette semaine

Ducati dévoile la famille Multistrada V4 2025

La voyageuse au cœur de sportive est de retour pour un millésime 2025 qui promet encore de belles aventures. Plus économe en carburant, plus confortable et toujours plus technologique ainsi que revue esthétiquement, la Ducati Multistrada V4 2025 sera disponible en trois versions : standard, S et la plus sportive des trois, la Pikes Peak. Arrivée prévue en concessions dans le courant du mois de novembre.

La Kawasaki Z500 a droit à une série limitée "Sugomi Edition"

Dévoilé en fin d’année 2023 à l’occasion du salon de Milan, le roadster de moyenne cylindrée Kawasaki Z500 profite d’une édition limitée à seulement 400 exemplaires : la Sugomi Edition. Une déclinaison exclusive disponible en deux coloris (vert et rouge) qui se base sur la version SE de la Kawasaki Z500 (moteur bicylindre de 451 cm3 développant 45,4 chevaux à 9 000 tr/min), et présente un kit déco unique disponible dès la fin du mois de septembre au tarif de 6 799 €.

Triumph met à jour sa Speed Twin 1200 et lui offre une version RS

Sans surprise, la Triumph Speed Twin 1200 restera au catalogue en 2025. Le constructeur anglais lui fait toutefois profiter d'une large mise à jour, ainsi que d'une nouvelle déclinaison RS aux caractéristiques plus sportives. Des améliorations qui concernent aussi bien le châssis, la mécanique (+ 5 chevaux pour atteindre 105 chevaux), l'équipement (écrans TFT et LCD) et l'esthétique de la machine (nouvelle signature lumineuse et réservoir revu). Triumph annonce également le lancement d'une toute nouvelle Speed Twin 1200 RS qui offre encore plus aux pilotes avec une ergonomie revue et des équipements plus sportifs.

Un avenir 100 % racing pour les nouvelles Yamaha R1

Si le modèle homologué pour rouler au quotidien va disparaître du catalogue européen de Yamaha, faute de mise en conformité avec la norme Euro5+, l'hypersportive R1 se concentre désormais sur un usage piste. La firme japonaise vient donc de dévoiler la version 2025 de sa sportive : la Yamaha R1 Race 2025. Une moto qui, comme son nom l'indique est réservée à un usage piste, et qui se rapproche un peu plus des motos engagées en MotoGP par la marque. Pour une expérience racing ultime, Yamaha propose également la R1 GYTR, dotée des nouvelles fonctionnalités de la R1 Race, ainsi que d’une sélection de pièces Genuine Yamaha Technology Racing (GTYR) spécialement conçues pour la course.

À l'essai cette semaine : Le Peugeot 103 électrique

Véritable icône, le Peugeot 103 se met à l'électrique grâce au rétrofit assuré par la jeune entreprise française Noil. Une solution commercialisée à partir de 399 euros le kit simple, ou 2 199 euros le Peugeot 103 100 % électrique. Un deux-roues qui allie passé et présent que Caradisiac Moto a pu tester pour un essai 100 % nostalgie.