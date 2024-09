Une édition limitée pour le roadster Kawasaki Z500

Reprenant le style agressif de la gamme Z, la nouvelle Kawasaki Z500 a été dévoilée lors du dernier salon de Milan en novembre 2023. Propulsé par un moteur bicylindre inédit de 451 cm3 développant 45,4 chevaux à 9 000 tr/min, le roadster japonais profite désormais d’une série limitée baptisée « Sugomi Edition ». Comme le rappelle la marque : « L’esprit « Sugomi » est un concept japonais et fait référence à une aura ou une présence puissante et intimidante, qui inspire à la fois respect et crainte. Il décrit une force ou une énergie impressionnante émanant d'un être ou d'un objet, comme celle d'un prédateur prêt à bondir. »

Identique à la déclinaison SE de la Z500, cette édition exclusive se démarque par un kit déco unique, avec des stickers qui revisitent les courbes de la moto. Des ajouts esthétiques, dont l’idéogramme japonais, « Sugomi », qui trône à l’avant et sur les parties latérales du réservoir de cette édition spéciale, qui accentuent le dynamise des courbes et l’agressivité de la moto de moyenne cylindrée.

Version limitée à seulement 400 exemplaires (200 de chaque coloris), la Kawasaki Z500 Sugomi Edition est proposée en deux coloris : le Rouge Candy Persimmon / Noir Metallic Flat Spark / Gris Metallic Matte Graphenesteel et le Vert Candy Lime / Noir Metallic Spark/ Gris Metallic Matte Graphenesteel.

Elle sera disponible dès la fin du mois septembre chez tous les concessionnaires Kawasaki au tarif de 6 799 €, soit 450 € de plus que la version SE de la Kawasaki Z500 actuellement proposée à 6 349 €.