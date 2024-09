Voyageuse au cœur de sportive, la Ducati Multistrada V4 se renouvelle pour 2025.

Protagoniste de l'épisode de rentrée de la Ducati World Première 2025, la Multistrada V4 introduit de nombreuses innovations, tant mécaniques qu'électroniques ou esthétiques.

Pour son nouveau millésime, la Multistrada V4 sera disponible en trois versions : standard, S et Pikes Peak.

Du changement pour la famille Ducati Mutistrada V4 2025

Au cœur de la moto, on retrouve le moteur V4 Granturismo de 1 158 cm3, désormais homologué Euro 5+, qui développe 170 ch (125 kW) à 10 750 tr/min et offre un couple de 123,8 Nm à 9 000 tr/min. La Multistrada V4 est équipée de la stratégie de désactivation étendue du banc arrière. En plus de désactiver les cylindres arrière lorsque la moto est à l'arrêt et que le moteur tourne au ralenti, le Granturismo V4 maintient la désactivation du banc arrière dans d'autres conditions de fonctionnement, au profit de la consommation de carburant et des émissions, qui sont réduites de 6 % par rapport au modèle précédent.

La Multistrada V4 2025 a aussi été redessinée à l'avant, avec des proportions plus agressives sur la face avant, qui la rapprochent de la nouvelle Panigale V4. Le double phare avant est souligné par les nouvelles parties peintes qui l'encadrent, tandis que le nouveau silencieux a aussi été retravaillé avec une forme plus nette et un son encore plus marqué.

La voyageuse sportive offre également au pilote une meilleure visibilité lorsqu'il roule de nuit, avec les Ducati Cornering Lights qui sont plus efficaces pour éclairer la route lorsque la moto est inclinée et un faisceau de phares optimisé pour réduire le cône d'ombre devant la roue avant. De plus, la fonction Coming Home permet de laisser le feu de croisement allumé pendant quelques secondes après avoir coupé le contact.

On note également l'ajout de la nouvelle fonction DVO (Ducati Vehicle Observer), qui permet des contrôles électroniques capables d'agir avec une plus grande précision via l'entrée de 70 capteurs pour intégrer les données fournies par la plate-forme inertielle. Le Ducati Vehicle Observer, développé par Ducati Corse en MotoGP, affine les stratégies de l'ABS Cornering, du Ducati Wheelie Control (DWC) et du Ducati Traction Control (DTC).

La Multistrada V4 2025 est également équipée du système EBC (Engine Brake Control) réglable sur trois niveaux, qui permet au pilote de personnaliser le frein moteur en fonction de son style de conduite et du contexte. Enfin, le système de freinage électronique combiné, qui a évolué dans ses stratégies et ses fonctions, module l'action sur le frein avant et le frein arrière pour toujours garantir des performances idéales, désormais également en fonction de la charge. En plus de la stratégie avant-arrière, qui gère le frein arrière même en utilisant uniquement la commande avant, la nouvelle Multistrada V4 est désormais équipée d'une stratégie arrière-avant qui optimise la puissance de freinage en utilisant uniquement la commande arrière.

La nouvelle Multistrada V4 est plus facile à manier à l'arrêt et à basse vitesse grâce à l'introduction du dispositif d'abaissement automatique (Automatic Lowering Device) actif en dessous de 10 km/h. Lorsque le pilote accélère, au-delà de 50 km/h, la Multistrada V4 revient automatiquement à la hauteur de conduite standard. Le système fonctionne automatiquement ou peut être désactivé par le pilote.

Le tableau de bord TFT couleur de 6,5 pouces a aussi été mis à jour au niveau de l'interface utilisateur, avec un contrôle plus efficace et polyvalent de la suspension. Le système conserve les fonctions de navigation cartographique grâce à l'application Ducati Connect, qui permet également d'utiliser le téléphone pour répondre aux appels ou écouter de la musique. L'interface pour choisir le niveau de chauffage des poignées et la selle est nouvelle et plus intuitive.

Afin d'exploiter au mieux le potentiel de la Multistrada V4, Ducati a développé cinq modes de conduite qui, sur la Multistrada V4, voient une évolution significative du mode Enduro et l'introduction du mode Wet, conçu pour les surfaces mouillées et l'adhérence réduite.

La nouvelle Multistrada V4 2025 est désormais proposée dans les nouveaux packs Sport Travel & Radar et Adventure Travel & Radar, qui s'ajoutent aux déjà connus Radar et Travel & Radar. Les nouvelles versions comprennent une béquille centrale, des poignées et des sièges chauffants, et des radars avant et arrière. La finition Sport ajoute des valises et des jantes forgées qui, grâce à une réduction de poids de 2 kg, rendent la Multistrada V4 plus agile et plus sportive, tandis que l'Adventure se caractérise par des valises en aluminium et des jantes à rayons.



Encore plus routière, la Multistrada V4 S profite de toutes ces innovations et ajoute notamment une suspension semi-active avec stratégie de contrôle Skyhook DSS EVO, plus précise grâce au nouveau capteur monté sur la fourche, et dotée de fonctions prédictives, comme la détection des bosses, qui lui permettent d'adapter en temps réel la réponse de la suspension arrière aux aspérités de la route.

La nouvelle Multistrada V4 S est aussi équipée d'une fonction d'auto-nivellement qui garantit une configuration constante dans les configurations « pilote », « pilote + passager » et « bagages » afin de maintenir les caractéristiques du véhicule inchangées. En outre, quel que soit le mode de conduite sélectionné, le pilote peut désormais modifier la réponse de la suspension même en cours de route, à l'aide d'un bouton dédié, pour bénéficier d'un plus grand confort en conduite décontractée ou d'un plus grand soutien lorsqu'il aborde les courbes d'un itinéraire de montagne.

On retrouve aussi le système de radar avant et arrière pour soutenir le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), et les systèmes de détection de l'angle mort (BSD), qui signalent la présence de véhicules en approche dans l'angle mort des rétroviseurs. À cela s'ajoute, sur le modèle 2025, la fonction Forward Collision Warning (FCW), qui avertit le conducteur des collisions potentielles avec un véhicule qui le précède avec une fenêtre contextuelle sur le tableau de bord. En cas de freinage d'urgence, le nouveau feu stop Ducati active désormais également les clignotants pour signaler plus immédiatement le danger aux véhicules qui suivent.

Plus de confort pour le passager, les valises et le top-case ont été reculés pour offrir plus d'espace aux jambes du passager. Le nouveau support moulé sous pression offre au passager un meilleur soutien et une plus grande robustesse lorsque le top-case est installé. De plus, grâce à la disponibilité de selles de différentes hauteurs pour le pilote et le passager et au kit de suspension abaissée, la Multistrada V4 S peut être personnalisée pour s'adapter à n'importe quelle configuration de couple.

La Multistrada V4 dispose d'une vaste gamme d'accessoires, des pièces en aluminium usinées dans la masse aux superstructures en fibre de carbone et aux pièces, telles que l'embrayage à sec, qui renforcent la sportivité de la course, en passant par les supports de garage et les toiles pour motos.

Pour les plus sportifs, Ducati a dévoilé la nouvelle Multistrada V4 Pikes Peak avec monobras oscillant, des roues de 17 pouces avec jantes forgées, et une livrée inspirée du MotoGP.

Pour souligner davantage son ADN sportif, la Multistrada V4 Pikes Peak est équipée de nombreuses pièces en fibre de carbone et d'un silencieux en titane Akrapovič homologué. Les autres éléments esthétiques distinctifs sont la bulle basse fumée, les fourreaux de fourche Öhlins dorés, la selle avec le logo V4 et l'écusson Ducati Corse appliqué à l’avant sur le bec.

Le châssis de la V4 Pikes Peak diffère également sensiblement de celui de la Multistrada V4, et est développé autour de la roue avant de 17 pouces, des nouvelles jantes en aluminium forgé à cinq branches et des pneus sport Pirelli Diablo Rosso IV, dans les dimensions 120/70 à l'avant et 190/55-17 à l'arrière.

Les suspensions Öhlins Smart EC 2.0 ont été optimisées dans leur fonctionnement pour offrir plus de soutien en conduite sportive et, en même temps, plus de confort en utilisation touristique.

Le moteur a été optimisé pour mettre en valeur les caractéristiques de la moto, avec l'inclusion du Race Riding Mode, développé spécifiquement pour cette version. La cartographie Race s'ajoute à une stratégie plus racing pour le limiteur, qui intervient plus progressivement que sur la Multistrada V4, afin d'alerter le pilote à l'avance et de permettre une conduite sportive plus efficace en termes de changements de vitesse dans la zone haute du compte-tours. Le shifter dispose d'un calibrage dédié qui permet des rétrogradations très agressives, en plus de la mise en œuvre d'une liaison accélérateur-poignée encore plus directe avec le High Power Mode.

Côté ergonomie, la nouvelle Multistrada V4 Pikes Peak offre une position de conduite différente de celle de la Multistrada V4, avec des repose-pieds plus hauts et plus en arrière pour augmenter l'angle d'inclinaison maximal et faciliter les mouvements du corps. le guidon est plus bas, plus étroit et présente un cintrage moins accentué.

La Multistrada V4 Pikes Peak confirme naturellement le package électronique avancé et sophistiqué de la Multistrada V4 S, qui comprend, entre autres, la technologie radar avant et arrière de série, qui permet la fonctionnalité du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et de la détection d'angle mort (BSD) ainsi que l'introduction de l'avertissement de collision avant.



Les Ducati Multistrada V4 standard et S 2025 seront disponibles chez les concessionnaires de la marque à partir de novembre 2024 dans trois coloris : Ducati Red, Thrilling Black et Arctic White, tandis que la Pikes Peak n'offre qu'une livrée.