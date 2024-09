Des nouveautés à venir dans la gamme Ducati

À quoi ressemblera le catalogue 2025 de Ducati ?

Si la marque de Bologne a déjà dévoilé en juillet dernier la nouvelle Panigale V4 2025, il reste encore plusieurs modèles à découvrir.

Comme à son habitude, Ducati ménagera le suspense et révélera ses nouveautés au compte-goutte via sa série « Ducati World Première ». Après la pause estivale, la saison 2025 reprendra dès demain (jeudi 19 septembre) avec un épisode baptisé « Repoussez vos limites » en VF, décrit par Ducati comme un rendez-vous qui : « permettra aux motards du monde entier de découvrir de nouveaux horizons au guidon de l'un des modèles les plus emblématiques de la firme de Bologne. »

Selon la marque, la saison 2025 sera : « Un véritable voyage qui conduira tous les passionnés des circuits aux villes, en passant par les chemins de terre et les routes de montagne. » De quoi tenir en haleine les nombreux fans de la marque, impatients de découvrir le catalogue des nouveautés 2025 Ducati.

La série se poursuivra jusqu'au 5 décembre prochain, soit le jour de l’ouverture du salon Intermot de Cologne.

Le calendrier complet des prochains épisodes de Ducati World Première 2025 :

19 septembre - Repoussez vos limites

7 octobre - Vous pouvez porter du noir à tout moment

17 octobre - Célébration de la beauté

5 novembre - Expérience étendue

5 décembre - Débloquez l'aventure au quotidien

Tous les épisodes dédiés aux nouveautés Ducati 2025 seront visibles sur le site Internet et les réseaux sociaux de Ducati.