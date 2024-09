Peugeot 103 électrique ou comment faire du neuf avec du vieux

Difficile de ne pas craquer devant cette petite mob électrique. Il faut d'abord saluer le travail de restauration de Noil et l'intégration intelligente de la motorisation électrique. Les propriétaires de Peugeot 103 trouveront là une solution abordable pour passer à l'électrique en profitant des différentes aides disponibles. Des aides auxquelles peuvent aussi prétendre ceux qui désirent acquérir une mob clefs en main, tout en bénéficiant d'un tarif qui peut s'avérer plus intéressant que les offres sur les sites d'occasion. Le tout avec une garantie de deux ans. Sur route, la Peugeot 103 électrique affiche des performances bien supérieures à la version thermique. Certes la vitesse maximale est bridée à 45 km/h comme auparavant. Mais le couple généreux et disponible immédiatement donne une nouvelle jeunesse à la mob.

Seule ombre au tableau, les freins qui n'étaient probablement déjà pas fameux à l'époque, ont bien du mal après le passage à l'électrique.

Dans tous les cas, en matière de capital sympathie, cette Peugeot 103 électrique n'a pas son pareil.

Caradisiac a aimé

Le charme conservé de la mob

Les performances du moteur électrique

Le poids contenu

Caradisiac n'a pas aimé