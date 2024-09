Peugeot 103 électrique ou comment faire du neuf avec du vieux

Noil nous a confié une Peugeot 103 électrique qui est passée par ses ateliers à Montreuil. Comme on peut le voir sur les photos prises à l'occasion de notre essai, le deux-roues donne l'impression de directement sortir de la chaîne d'assemblage. Rutilante, notre 103 semble inchangée par rapport à la version d'origine.

L'intégration de la motorisation électrique est parfaitement réalisée. À tel point qu'on pourrait croire que le moteur thermique est encore présent. En effet, les ingénieurs de Noil ont intégré l'électronique de puissance dans un faux cylindre thermique. Le moteur électrique prend place juste derrière, sur le même axe que l'ancien bloc thermique. Enfin, sa transmission par courroie est elle-même reliée au pignon de la transmission principale par chaîne.

Notre Peugeot 103 électrique conserve également sa deuxième chaîne de transmission sur le côté droit. Il est donc toujours possible de pédaler si besoin. On remarque d'ailleurs qu'un bouton est présent au niveau de la fixation de la pédale de gauche. Celui-ci permet de complètement débrayer le moteur électrique pour mouvoir la motocyclette par la force des jambes. Ceci étant, avec 50 kg sur la balance et hauteur de selle trop faible pour développer suffisamment de puissance musculaire sans se lever, il y a de quoi se faire les mollets.

Le réservoir a lui aussi été conservé mais il est bien entendu totalement vide. Plutôt que d'y intégrer la batterie, ce qui aurait demandé plus de temps tout en augmentant les frais d'installation, Noil a choisi de tout simplement la fixer sur le porte-bagage à l'arrière de la Peugeot 103 électrique. Un choix qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler certains VAE (vélo à assistance électrique). Avantage de cette configuration, il est possible d'équiper le véhicule avec une batterie de plus grosse capacité qu'un VAE avec 1,4 kWh contre 600 Wh pour les plus haut de gamme. Cette batterie est verrouillée à l’aide d’une clé, qui sert également à mettre le contact pour démarrer le Peugeot 103.

Associée au moteur électrique qui développe 1,4 kWh, soit l'équivalent de la puissance d'origine avec le moteur thermique, notre Peugeot 103 électrique peut parcourir entre 45 et 60 km en fonction de la topographie, du poids du pilote et d'autres facteurs tels que la vitesse ou la température par exemple. À propos de vitesse, Noil annonce 45 km/h au maximum, ce qui est suffisant pour l'usage auquel se destine ce type de véhicule.

Avant de démarrer la Peugeot 103 électrique, il faut d'abord allumer la batterie avec la clef qui est fournie. Reste ensuite à appuyer sur l'interrupteur au guidon pour mettre le contact avant de se lancer. Simple et efficace. Point de tableau de bord ou de pulsations comme sur une Livewire par exemple. Notre petite mob va à l'essentiel.

Forcément s'agissant d'une Peugeot 103 électrique, le couple est instantané et on est loin, très loin de se traîner au démarrage contrairement au bon vieux modèle thermique sur lequel il fallait pédaler pour espérer prendre un peu d'allure. Mieux, le moteur électrique ne faiblit pas dans les côtes comme c'est parfois le cas avec certains équivalents 50 cm3 que nous avons pu tester.

Hyper maniable grâce à un poids sans commune mesure avec le plus léger des scooters (50 kg seulement pour rappel), notre mob est forcément très à l'aise en ville. Et pour ne rien gâcher, la nostalgie fonctionne aussi à plein si l'on en croit les compliments des gens sur notre trajet.

Seul le freinage incite à la retenue, et pas qu'un peu. Avec le couple qui est bien présent à la moindre rotation de la poignée de "gaz", le système de freinage qui repose sur un tambour à l'avant et à l'arrière comme à l'origine, a bien du mal à stopper la Peugeot 103 électrique. Il est donc indispensable de bien gérer sa vitesse, et surtout anticiper les freinages pour éviter le pire, même au guidon d'une modeste mob.

Enfin, pas besoin de disposer d'un garage et d'une prise pour recharger la batterie. Celle-ci est amovible et peut être emmenée à la maison ou au bureau. Bien qu'elle pèse tout de même 8 kg, l'opération n'a rien de bien compliqué non plus. Reste ensuite à patienter pendant quatre heures pour une charge complète sur une prise domestique standard, ou 3h30 pour passer de 0 à 80 %.