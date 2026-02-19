Résultats de la vente du 19 février à La Courneuve : par ici les bonnes affaires

Si le climat est loin d’être au beau fixe dans l’univers des enchères, certaines ventes arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ce fut le cas ce jeudi 19 février lors de la vacation qui s’est déroulée à La Courneuve (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici). Ce sont les voitures qui ouvraient le bal avant que les motos n’entrent en scène. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le scénario a conquis l’assemblée.

Le bilan de la vente

C’est donc un bilan très positif que l’on peut tirer de cette vente. Sur les 25 lots disponibles, un seul ne trouvera pas preneur. Côté motos, c’est le carton plein puisque les 19 machines proposées ont toutes trouvé acquéreur. Il faut dire que les estimations étaient assez réalistes. Les prix de départ encore plus bas ont fait que 16 motos ont été adjugées en dessous de l’estimation basse quand les 3 autres ont changé de main dans la fourchette estimative.

Les machines d’avant-guerre

La machine la plus ancienne de cette vente, à savoir une Peugeot CM1 110 cm3 arrivée au catalogue du constructeur français en 1922, était estimée entre 1 500 et 2 000 euros. Le prix de départ sera proposé 500 euros. Elle sera finalement adjugée contre 1 260 euros.

Complète et restaurée précédemment, cette Motobécane type B1 100 cm3 de la fin des années vingt attendait entre 250 et 450 euros. On restera dans cette estimation puisqu’elle sera adjugée à 450 euros (prix de départ 200 euros).

Avec une estimation entre 100 et 200 euros, on vous précisait qu’il restait de la marge pour se lancer dans la restauration de cette Alcyon Grand Luxe. On sera encore en dessous puisqu’elle part contre 95 euros (prix de départ 80 euros).

Dernière avant-guerre de notre sélection, cette Kœhler Escoffier 100 cm3 type KS3 voyait son estimation fixée entre 200 et 300 euros. L’adjudication se fera sur le prix de départ : 100 euros.

On tourne la page avec encore de belles surprises du côté des machines d’après-guerre.