Les machines d’après-guerre

Son moteur sera à réviser et à redémarrer mais pour le reste, elle pourra rester comme ça (les plus pointilleux pourront lui offrir une nouvelle robe) en attendant de faire les démarches nécessaires pour circuler en toute légalité. Lors de la vente, son estimation (entre 500 et 800 euros) ne sera pas atteinte mais elle changera quand même de main contre 320 euros (prix de départ 300 euros).

Sur les photos, on a l’impression que l’arrière de la machine a déjà eu droit à un début de restauration. L’estimation (entre 1 000 et 1 500 euros) était un peu optimiste pour cette La Française Diamant type 23 125 cm3. Un prix de départ plus raisonnable (300 euros) aboutira à une adjudication contre la somme de 400 euros.

Pas facile de se faire une place dans le marché de la moto au début des années soixante-dix (et l’histoire se répétera à plusieurs reprises plus tard…). C’est le pari que tentera Motobécane avec ses 125 cm3 (ici, une LT) et sa 350 cm3. L’estimation (entre 400 et 600 euros) pour cet exemplaire de 1972 sera respectée : adjugée 600 euros (prix de départ 400 euros).

Au chapitre des bonnes affaires de cette vente, cette Honda CM Custom 125 cm3, pour servir de donneuse de pièces (pas de CG ni de clé), fera un heureux contre 160 euros (estimation entre 200 et 300 euros, prix de départ 100 euros).