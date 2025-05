3. L'avis de la rédaction sur le Can Am Canyon 2025 : un OVNI plus malin qu’il n’y paraît

2. Maniable mais encombrant en ville ce Can Am Canyon 2025

1. Le Can Am Canyon est un trois roues pour mille et un chemins ?

Si un Can-Am Spyder RT avait pu se reproduire avec une BMW 1250 GS, alors il y a fort à

parier que le fruit de cette union aurait donné naissance au Can-Am Canyon. À travers le

Canyon, le constructeur canadien entend séduire une clientèle qui ne se reconnaît plus ni dans la moto routière classique, ni dans les trails toujours plus lourds et sophistiqués. Ici, le pari est clair : offrir l’esprit de l’aventure — grands espaces, bagagerie, ergonomie GT — dans un format plus stable, plus sécurisant, mais aussi plus atypique. Le Canyon vise autant les anciens motards que les curieux venus de l’automobile. Car oui, ce dernier ne fait pas exception à la règle : tout comme ses confrères de la gamme 3-roues, ce nouveau tricycle baroudeur pourra être conduit avec le permis B (à condition d’avoir 21 ans et d’avoir effectué la formation 3-roues de 7h).

Can-Am reprend les ingrédients qui ont fait le succès de ses Spyder et Ryker : assise

confortable, moteur Rotax, stabilité et assistances pour vous faciliter la vie (ou pas), mais les

transpose dans une machine pensée pour explorer. Si l’idée est séduisante, reste à voir ce que

ça donne sur la route… et en dehors.

Look et finition : une influence germanique indéniable

Quand au début de cet essai nous avons fait référence à une BMW GS, c’est justement parce

que visuellement, Can-Am ne s’en cache pas : le but était pour eux de s’inspirer du look

baroudeur des allemandes. Et effectivement, l’habillage de type alu brossé de chaque côté

du véhicule pourrait par exemple faire penser au réservoir cubique de la nouvelle 1300 GSA.

D’ailleurs, comme on sait que cette dernière ne fait pas l'unanimité esthétiquement, on

comprend donc que le Canyon ne cherche pas à séduire tout le monde, mais à affirmer un

usage. Garde au sol plus élevée que ses congénères, pneus mixtes, valises en alu (sur XT et

Redrock), pare-brise réglable : tout respire le véhicule trail haut de gamme.

Côté finition, on est plus proche d’une routière premium que d’un quad de randonnée. Même

certaines pièces comme les protège-mains ou les commodos ne manquent pas de raffinement,

et les ajustements apparaissent plutôt sans défaut. La machine semble donc prête à encaisser

les kilomètres et les mauvais traitements.

Ergonomie : plaisir solitaire, à voir en duo

En solo, la position de conduite est excellente. Le guidon est haut, les jambes sont bien

posées sur des repose-pieds larges de type piège à loup, et la possibilité de rouler debout

est réelle, un aspect bien surprenant sur un trike ! Cette position est d’ailleurs rendue agréable

grâce à l’adoption de rehausses pour le guidon (+143 mm). Cela permet d’avoir les bras à 90

degrés en position assise mais lorsqu’on se lève, ceux-ci ne sont pas trop tendus non plus. La

selle, même si elle est ferme, reste accueillante.

En duo, cela semble plus discutable : en s’asseyant sur la place passager à l'arrêt, on a pu

noter que les jambes sont un peu repliées et l’espace entre les deux occupants est assez

compté. Pour de très longues étapes à deux, ça risque de coincer. En revanche, les versions

XT et Redrock offrent un vrai dosseret passager .

Moteur : souple mais trop sage

Le Canyon est mué par le 3-cylindres Rotax de 1330 cm³ qu’on connaît déjà sur les Spyder.

Quand on le démarre, la bande-son de ce moteur libère une mélodie rauque typique d’un 3

cylindres comme on en connaît déjà plein dans la production. De plus, lorsqu'on lit la fiche

technique de ce dernier, on se dit qu’il va s’agir d’un moulin pétillant. En effet, il développe 115

chevaux à 7 250 tr/min et 130 Nm de couple à 5 000 tr/min, donc largement de quoi procurer

des petites sensations d’accélération. Pourtant en pratique il manque un peu de caractère. Les

relances sont honnêtes, le couple arrive tôt, mais l’ensemble reste très linéaire et très

prévisible.Ce n’est pas un défaut en soi : l’usage ciblé par le Canyon n’est pas sportif. Mais on

aurait aimé un peu plus de fun.

La boîte semi-automatique est agréable car elle vous facilite bien la vie. Vous n’aurez

finalement qu’à vous occuper de passer les rapports en appuyant sur la gâchette “+” car cette

transmission intelligente rétrogradera toute seule quand elle détectera des descentes en

régime trop importantes. Vous aurez bien entendu la possibilité de rétrograder quand vous le

voudrez mais on a remarqué que la boite mettait un court instant à verrouiller la vitesse

inférieure vous laissant donc en roue libre l’espace d’une seconde. Les 6 vitesses tirent

toutes globalement long mais sur les 3 premières, il ne faudra pas hésiter à passer sur la

vitesse supérieure avant les 5 000 tours. Autrement, le moteur va commencer à émettre des

vibrations pas forcément agréables.

Confort et suspensions : merci le Redrock

Avec 260 mm à l’avant et 235 mm à l’arrière, le Canyon possède le plus grand débattement

par rapport aux autres 3-roues du catalogue Can-Am. Les suspensions Sachs sur la version de

base et la XT sont équipées d’un système de précharge automatique aussi appelé

“self-leveling”. Ce dernier permet au trike québécois d’être maintenu à une hauteur

constante. La version Redrock va encore plus loin avec ses KYB Smart-Shox semi-actives.

Celles-ci sont indexées par des modes d’amortissements qu’on peut directement paramétrer

depuis le menu des modes conduites. Il en existe 3 (Confort, Sport et Rally).

En pratique, c’est surtout le Redrock qui se démarque : les différents modes d’amortissements

apportent une petite dose de confort qui n’est pas négligeable en fonction de la conduite et du

revêtement de la route que vous arpenterez. La version de base, elle, tape un peu à l’arrière sur

les gros chocs et souffre d’une calibration moins aboutie.

Freinage : tapez du pied

En cas d'imprévu, vous pourrez compter sur un freinage couplé puissant signé Brembo. Il

faudra simplement s’accoutumer au fait que la seule et unique commande de frein se trouve au

niveau du pied droit. Pas forcément simple au début de doser le mordant des deux étriers 4

pistons qui peuvent vite devenir agressifs si vous appuyez trop fort sur la pédale. Mais ne vous

inquiétez pas, on s’y habitue assez vite globalement.

Norme Euro 5 +, le Canyon a bien évidemment un système d’ABS non déconnectable. Il est

vrai qu’en théorie, pour faire du chemin, on aurait aimé qu’il soit déconnectable. Mais

rassurez-vous, cette assistance est assez permissive. Il vous faudra appuyer vraiment de

manière brutale pour que celle-ci vienne à se déclencher.

Assistances électroniques : tout est présent, parfois trop

Modes de conduite, ABS, antipatinage, direction assistée variable… Can-Am a tout mis dans

le Canyon. Mention spéciale au mode Rally, qui desserre légèrement les aides pour permettre

un pilotage légèrement plus engagé.

Mais dans certains cas, on aimerait pouvoir totalement désactiver les aides, ne serait-ce que pour faire glisser l’arrière sur chemin sec ou humide. Et ce n’est malheureusement pas possible.

Ici ce n’est pas le traction control qui pose problème. Ce dernier est plutôt permissif en fait.

C’est finalement le Système de Controle de Stabilité (SCS). Cette assistance intervient en

fonction de la compression qui est exercée sur les suspensions avant. Il suffit donc d’arriver un

peu fort dans un virage pour que l'électronique coupe subitement toute la puissance. Un coup à

se prendre le guidon dans le ventre tellement les coupures sont brutales. Vous pourrez limiter

cet effet grâce aux amortisseurs pilotés de la Redrock. Activez le mode de suspension

“Sport” pour les raffermir afin d’atteindre la limite fixée par le SCS moins rapidement.

Par ailleurs, Saluons la présence d’une marche arrière accompagnée d’une caméra de recul

sur le Redrock. Celle-ci manque un peu de définition mais elle reste assez pratique tout de

même lors des marches arrière.

Commandes et tableau de bord : bien pensés mais perfectibles

L’écran tactile de 10,25 pouces est superbe : lisible, bien pensé et même compatible CarPlay

(à condition que vous ayez un casque bluetooth synchronisé avec votre téléphone). Les

menus sont clairs et la navigation à travers ceux-ci est logique. On regrette néanmoins que ce

bel ordinateur de bord lague quelque peu au démarrage. En effet, au moment de tourner la

clé dans le contacteur, il se passera un petit laps de temps avant que la dalle ne s’allume.

Les commodos sont plutôt bien disposés, même si certains boutons (comme celui des

clignotants) sont petits et manquent de feedback. On a du mal à ressentir si on a bien activé

ou non le clignotant. La commande du klaxon et celle des clignotants se chevauchent un peu

aussi d’ailleurs : il nous est arrivé à plusieurs reprises d’appuyer sur le klaxon au lieu de

pousser l'interrupteur des clignos.

On aurait donc aimé avoir un vrai retour haptique sur certaines commandes.

Aspects pratiques : modularité et emport à leur paroxysme

Le Canyon veut pouvoir vous emmener jusqu’au bout du monde. Et pour ce faire, le dernier

3-roues de chez Can-Am se doit d’être pourvu en aspect pratique. C’est pourquoi la nouveauté embarque des fonctionnalités de série telles qu’une boîte à gants située juste au-dessus du tableau de bord. Elle est accessible et s’ouvre facilement même avec vos gants. Et par-dessus le marché, elle intègre une prise USB-A afin de pouvoir recharger votre téléphone. Des

poignées chauffantes pour le pilote et le passager sont présentes de série sur les modèles XT

et Redrock. Ces deux versions proposent aussi un kit de bagagerie en alu compris à la sortie

de la concession. Si les valises latérales et le top-case offrent une capacité de chargement plus

que conséquente (126 L), on a observé que le système de fermeture n’était pas très costaud.

L’autre point pratique et sympa sur le Canyon c’est le système LinQ. Ce sont les 21 points

d’ancrage dispersés un peu partout sur le véhicule qui permettent de fixer en clin d'œil tout un tas d’accessoires comme un support de GoPro pour filmer vos virées dans la pampa. Vous aurez aussi la possibilité d’utiliser plusieurs points pour fixer des espaces de rangements

supplémentaires.