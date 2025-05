Le Can Am Canyon est un trois roues pour mille et un chemins ?

S’offrir un Can-Am Canyon reste aujourd’hui un investissement conséquent, c’est vrai.

Proposé à partir de 27 899 € en version de base, le Canyon XT grimpe à 32 899 € et le

Redrock monte encore à 34 899 €. Des tarifs qui peuvent faire tiquer, mais qui se justifient par

un équipement conséquent, une stabilité sans égale et une vraie polyvalence. Mais il est

important de mentionner que la marque du groupe BRP est un peu la seule à jouer sur le

créneau des 3 roues récréatifs. Et aujourd’hui ils poussent le curseur de “la niche dans la niche”

encore plus loin : un trike c’est déjà un produit de niche donc un trike apte à parcourir les

chemins de France et de Navarre, c’est encore plus un produit de niche. Du coup, il est difficile

de lui trouver des concurrents à ce Canyon.

On pourrait bien évidemment la comparer avec la 1300 GS comme le staff de chez Can-Am

aime le faire. Car oui, on peut effectivement dire que le maxi-trail allemand ne partage pas

uniquement la même philosophie. Sur le papier, ils partagent tous les deux le même placement

et la même politique tarifaire : le Canyon et la BMW sont des produits haut de gamme qui valent

chacun plus de 20 000 € minimum avec ou sans options. Là où le constructeur d'Amérique du

nord pense pouvoir tirer son épingle du jeu, c’est que le Canyon est conduisible sans permis

A. Même pour conduire un side-car Ural (tout aussi typé baroudeur), vous aurez besoin d’un

permis moto valide. Il est donc pertinent de penser que la majeure partie de la clientèle GS peut

parfois ne pas avoir l’envie ou le courage de se lancer dans le passage d’un nouvel examen de

conduite. Il pourrait aussi être judicieux de s’adresser à la clientèle paraplégique par exemple.

À condition de certains aménagements comme on peut en trouver sur certaines voitures.

Il faudrait par exemple transférer la commande unique de frein au pied au guidon. Le Canyon a

amplement de quoi aider un ancien motard à retrouver les sensations qu’il a perdues.

Face aux gros trails ou aux side-cars, le Canyon propose donc une alternative crédible, mais

radicalement différente. Elle ne séduira pas tout le monde, mais ceux qui franchiront le pas

découvriront une autre manière de voyager : plus lente, plus sereine, mais pas moins

aventureuse.

Caradisiac a aimé