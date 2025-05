Le Can Am Canyon est un trois roues pour mille et un chemins ?

Plus large qu’un quad, le Canyon n’est pas le roi de la circulation urbaine. Ce sont les

inconvénients d’une voiture et d’une moto réunis dans un seul et même véhicule : Oubliez

l’interfile et sous la pluie, sortez votre k-way. Mais c’est dommage, car le trike québécois

possède malgré tout de réels arguments pour évoluer en toute quiétude dans la jungle urbaine :

direction assistée, boîte semi-auto et même une précieuse marche arrière pour se garer. On

remarque même que l’engin braque plutôt bien.

Le moteur est lui aussi agréable en ville. Sa souplesse vous permettra de rouler à des allures

citadines sans avoir à vous battre avec la gâchette de passage de vitesse. Et puis le fait que la

boîte rétrograde toute seule sera par la même occasion un soulagement certain. Seul bémol

concernant ce moulin en milieu urbain : il chauffe l’entrejambe du pilote.

Sur autoroute : confort 3-étoiles

Dès la première bretelle d’insertion, c’est la libération. Aussi bien pour vous qui ne serez plus

bloqué dans le moindre petit bouchon que pour le Canyon qui pourra tout de même mieux

s’exprimer. À 130 km/h, le 3-roues Can-Am tient le cap sans sourciller. Il est comme plaqué au

sol. Et le moteur permet de rouler à cette allure sans être trop dans les tours. Vous pourrez

cruiser tranquillement en 6ième à 5000 tr/min. Cela sera d’ailleurs d’autant plus aisé grâce au

régulateur de vitesse qui s’actionne de manière simple et basique. Tout cela servi par un

confort plus que correct comme mentionné dans la partie “Ergonomie” de cet essai. On est à

l’aise sur la selle et on se projette assez facilement au guidon du Canyon pour avaler de la

bornes. De plus, le pare-brise réglable fait très bien son travail. Nous n’avons jamais été

victime de remous ou de turbulence.

Sur routes : fun à condition d’être subtil

Vous vous en douterez, le fait d’avoir un train avant doté d’un empattement important avec 2

roues vous met en confiance d’emblée. Le Canyon est stable. Vous n’aurez jamais à anticiper

le moindre changement de revêtement qui peut parfois se produire sur le réseau secondaire.

On se prend vite au jeu et on a envie de mettre du rythme dans les virages : freiner tard et

réaccélérer le plus tôt possible. Pour la première phase, il n’y aura pas de problème car le

freinage a du mordant et l’abs n’est pas très intrusif. Pour la seconde, ça sera plus compliqué.

En effet, avec un engin comme ce Can-Am, vous n’aurez qu’une envie : faire dériver le train

arrière en réaccélérant le plus tôt et le plus fort possible. Mais cela pourrait être plus compliqué

que prévu car le SCS viendra vite vous rappeler à l’ordre en coupant instantanément la

puissance du véhicule.

En revanche si vous procédez en douceur, vous aurez peut-être moyen d’avoir un peu plus de

sensations. Le fait d’arriver plus doucement dans une courbe mettra moins en contrainte vos

suspensions et le SCS aura donc moins de chance de se déclencher. Vous pourrez donc mettre

plus de gaz en sortie de courbes afin de tenter les petites dérives de l’arrière. On va donc moins

vite donc certes, mais on a quand même des sensations plaisantes.

En tout-terrain : crédible, mais avec des limites

Oui, on peut faire du chemin avec un trike. Non, ce n’est pas un trail. Le Canyon surprend par

sa capacité à emprunter les chemins non carrossables, franchir des ornières et garder son

cap sur terrain meuble. N’ayez pas peur de l’emmener sur les parcours les plus cabossés car il

pourra encaisser les nids-de-poule sans sourciller. On prend aussi un malin plaisir à vouloir

faire la moindre virgule grâce à toutes les rotations de la poignée de gaz. Vous vous sentirez

presque devenir pilote quand vous verrez à quel point gérer une glisse n’a jamais été aussi

facile.

Par contre, sur certaines petites bosses faites attention. Ralentissez, car en arrivant trop fort

tout le bas de caisse du Canyon frottera à coup sûr. Que vous soyez sur un modèle XT,

basique ou Redrock, nous n’avons pas constaté de changement sur ce point-là. Ils frottent tous

malgré leurs débattements plus importants que les autres trike. Gardez aussi en tête qu’il pèse

plus de 470 kg à sec. Alors dès que ça devient technique, il faudra anticiper et accepter de faire

demi-tour.