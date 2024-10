Voge dévoilera à l’EICMA la 800 Rally, une dévoreuse de trails adventure mid-size

C’est donc maintenant certain, le géant chinois Loncin, qui fabrique entre autres les moteurs et châssis de la plate-forme BMW F, lance à l’EICMA une moto destinée à concurrencer les Yamaha 700 Ténéré, Honda 750 Transalp, Suzuki 800 V-Strom DE mais aussi les Aprilia Tuareg, voire même les KTM 790 Adventure, la future CF Moto MT 800 X et la Kove 800X.

Si on ne peut pas affirmer à 100 % que les photos maquillées soient réelles, la motorisation existe depuis 2023 et ressemble au moteur Yamaha CP2 dans sa partie haute (pompe à eau) et rappelle les Loncin des BMW F dans sa partie basse (positionnement du double balancier d’équilibrage, carter d’huile, démarreur). Elle est calée à 270°.

On suppose que la distribution sera à deux arbres à cames en tête et godets comme chez Yamaha et pas à basculeurs comme sur les moteurs KTM, CF Moto, Kove. La puissance et l’agressivité seront donc en toute logique, légèrement moindres, mais la durabilité sans vraisemblablement supérieure. La cylindrée de moteur « 800 » sera certainement supérieure aux 689 cm³ du CP2 et du 660 cm² du twin Aprilia, peut-être même au 750 Honda (91 ch) : on peut tabler sur 90 à 95 ch.

Quant à la moto, ces premières images semblent avoir été prises et modifiées à la source, pendant un shooting photo promotionnel en tout terrain engagé… une manière de teaser ? De préparer les vidéos de présentation à l’EICMA ?

Si c’est effectivement la 800 Rally en action, on constate que tous les codes sont respectés : la jante avant rayonnée est en 21’’ de diamètre, la jante arrière semble être en 18’’ et le pneu large ressemble à un 150. La machine paraît haute et étroite en partie basse. Le carénage d’inspiration rally est dans la même veine que ce qu’on trouve sur les stars du segment, la bulle est haute et les jambes paraissent particulièrement bien protégées du flux d’air. Le tableau de bord TFT est vertical et on note la présence d’un support d’instruments de navigation. Pour les caractéristiques plus techniques, la Voge 300 Rally (aux débattements de suspension de 240 mm) est un vrai trail tout terrain et pas une routière habillée en trail comme par exemple la Kawasaki Versys 300X d’il y a quelques années. On peut donc s’attendre à un trail 800 assez radical, sans doute plutôt léger et vraisemblablement très off road si la marque prépare effectivement une communication axée sur le tout terrain. Une définition qui permettrait à Voge de ne pas s’auto-concurrencer : la DS900X garderait ainsi sa place de gros trail routier suréquipé et la 800 Rally serait un mid-size plus off road. De quoi proposer une redoutable concurrente dans ce segment sur le marché français, car le réseau de ce constructeur se développe et les garanties sont longues (3 ans en France, 5 ans au Benelux). Quant à la fiabilité, elle a fait ses preuves sur la plate-forme BMW F (750, 850, 900) : il n’y a pas de raisons que ce soit différent sur ce nouveau 800, Loncin étant un motoriste reconnu (qui produit 2,5 millions de motos par an). Et ça ne s’arrêtera évidemment pas là puisque cette plateforme donnera vie à une gamme complète de machine, dont un roadster et une sportive.

À quel prix ?

Reste la question du tarif : la Voge DS900X est vendue 10 990 €, la Honda 750 Transalp coûte 10 699 €, la 700 Ténéré, 10 999 €, on peut donc raisonnablement supposer que la 800 Rally soit positionnée sous les 9 600 €, soit 1 000 € de moins qu’une Transalp. Mais si on regarde du côté des 300, la Voge 300 rally est affichée 4 695 € et la Honda CRF300L, 6 199 €, soit 1 500 € de différence ; transposer met la 800 Rally à 8 990 € en prix d’appel, le hold-up de l’année 2025 !