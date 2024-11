CF Moto NK 675 en direct du salon de Milan : le roadster 3 cylindres

Pas de surprise chez CF Moto, après la sportive, voici le roadster Naked. Les éléments partagés sont très nombreux et la principale différence porte sur le plan esthétique avec la disparition naturelle du carénage remplacé par une tête de fourche spécifique qui dispose d'un éclairage full LED.

L'autre particularité réside toujours à l'avant avec un garde-boue dominé par une sorte de petit aileron au style très particulier. Fini aussi les bracelets et place à un guidon traditionnel pour un roadster. La boucle arrière est, en revanche, strictement identique

Sans surprise, on retrouve le même moteur, à savoir le trois cylindres maison qui développe une puissance de 95 ch à 11 000 tr/min pour un couple de 70 Nm à 8 250 tr/min, le tout pour un poids de 190 kg soit seulement 5 kg de moins que la sportive.

Beaucoup de similitude sur le plan technique à commencer par le cadre en acier et le bras oscillant en aluminium qui sont les mêmes. Les freins, disposant même de leurs caches aéro et le dessin du réservoir sont également similaires. Les suspensions sont toujours de marque KYB et sont réglables à l'avant comme à l'arrière. Le système de freinage J. Juan comprend une paire d'étriers radiaux à 4 pistons sur disques de 300 mm à l'avant. A l'arrière, se trouve un disque 220 avec étrier mono piston.

Il en est de même de l'équipement avec un écran TFT avec connectivité Bluetooth, un traction control, un shifter, des éléments présents pour rappel aussi sur la sportive.

La commercialisation de ce roadster devrait intervenir au second semestre 2025.