CF Moto nous dévoile sa sportive, la 675 SR-R, en direct du salon de Milan

Si je vous parle d'une sportive animée par un moteur 3 cylindres d'une cylindrée comprise entre 600 et 700 cc avec un look très réussi, vous pensez que je m'apprête à évoquer des modèles anciens comme un Triumph Daytona 675 ou un MV Agusta F3. Eh bien, détrompez-vous, car il s'agit bien d'une vraie nouveauté venant de Chine et non d'une Européenne.

Dévoilée pour la première fois lors des CF Moto Days sur le circuit de Zhejiang au mois de juillet dernier, la sportive de CF Moto fait aujourd'hui ses débuts en Europe lors de ce salon de Milan. Premier constat, CF Moto signe une nouvelle fois une moto au design soigné, qui donne envie et qui ne trompe pas sur la vocation de la moto.

Comme souvent, la signature lumineuse – en forme de crochets ou de mandibules au choix – est un peu trop présente à notre goût, mais la personnalité est indéniable. La partie arrière est réduite à la portion congrue avec une selle passager très petite et fine entourée de larges écopes pour gérer les flux d'airs à la façon d'une Ducati Panigale ou d'une Yamaha R1.

Minimalisme aussi pour le feux arrière réduit à une simple barrette avec les clignotants implantée sur la partie haute de la bavette.

L'instrumentation est confiée à un écran TFT 5 pouces pourvu de prises USB A et C, mais aussi d'un contrôle de pression en option. Les poignées sont chauffantes. À noter la présence d’un Shifter et d’un Traction Control déconnectable et réglable sur 2 niveaux. Les suspensions KYB de 130 mm sont entièrement réglables, et SR-R est équipée de freins à disque J-Juan de 300 mm 4 pistons à l’avant, et 240 mm à l’arrière. Les pneus sont des CST S3 de 120/70 R17 et 180/55 R17.

Pour ce qui est du moteur, il s'agit donc d'un trois cylindres élaboré en interne. D'un poids de 54 kg, il développe une puissance supérieure à 100 CV à 11 000 tr/min et un couple total de 70 Nm à 8 250 tr/min. La vitesse maximale est supérieure à 220 km/h. Enfin, cette SR-R revendique un poids de 189 kg.

Les tarifs ne sont pas encore connus pour cette moto, qui arrivera au premier semestre 2025.