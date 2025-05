KTM connaît son sauveur, et il vient d'Inde !

Sous respiration artificielle depuis l'acceptation du plan de sauvegarde, le groupe KTM a rendez-vous avec une première grande échéance cette semaine. Un versement à ses créanciers est attendu par le tribunal ce vendredi 23 mai. Montant attendu 600 millions d'Euros. Rien que ça.

Si le groupe autrichien, dont la dette est estimée à 2,2 milliards d'euros, n'a bien entendu par les fonds propres pour régulariser sa situation, le sauvetage de l'institution KTM devrait venir d'Inde.

Selon le site spécialisé GPone, c'est le partenaire de longue date de la marque de Mattighofen, le géant indien Bajaj qui devrait mettre la main à la poche pour sauver KTM de l'abîme et d'une procédure de faillite que le non-paiement de cette première échéance entraînerait de facto.

Les Indiens ont demandé, et obtenu, un prêt de 566 millions d'euros pour couvrir la transaction.

Un prêt qui serait, selon les médias indiens repris par Gpone, assuré via JPMorgan Chase, DBS Bank of Singapore et Citigroup. Le montant couvrirait à lui seul 30 % du financement nécessaire au plan de restructuration.

Baja va prendre le contrôle de KTM

À la suite de cette opération, Bajaj deviendra même l'actionnaire majoritaire de KTM AG asseyant encore un peu plus sa prise de position au sein du groupe autrichien.

En mars dernier, Bajaj avait déjà injecté 200 millions d'euros pour reprendre temporairement la production et réduire le stock colossal de motos siglées KTM encore dans les entrepôts.

Si le transfert d'argent est confirmé dans les prochains jours, Rajiv Bajaj (déjà vice-président du conseil de surveillance de Pierer Mobility et P.-D.G. de Bajaj Auto) assumera alors un rôle encore plus central dans l'avenir de KTM.

Les Autrichiens peuvent respirer et aller se manger un Banoffee, en attendant d'avoir la banane pour de bon une fois le sauvetage de KTM totalement assuré.