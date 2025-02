Alors que l’affaire semble s’améliorer pour KTM, avec l’annonce en milieu de semaine de l’acceptation du plan de sauvegarde proposé par le groupe à ses créanciers, la marque doit maintenant s’atteler à écouler son stock de motos qui garnit ses entrepôts.

Pour inciter les motards à passer à l’Orange, la marque autrichienne a déjà annoncé l’extension de la garantie de ses motos à quatre ans, et lance désormais une campagne promotionnelle sur ses gammes street, travel et enduro.

Pour les clients optant pour la gamme street, la remise grimpe même jusqu’à 2 500 € de remise sur les KTM 1390 Super Duke R 2024 et KTM 1390 Super Duke R Evo 2024. Il est aussi possible d’économiser 700 € sur les Duke 125 et 390 2024, 1 000 € sur la KTM 790 Duke 2024.

En ce qui concerne la gamme travel, la remise est de 1 000 € sur les KTM 790 Adventure 2024 et KTM 890 Adventure 2024, 1 500 € sur la 890 Adventure R, 1 800 € sur les 390 Adventure standard et SW, et monte jusqu’à 2 500 € pour les modèles 1290 Super Adventure S et 1290 Super Adventure R.

Des prix en baisse chez KTM

Pour la gamme enduro, tous les modèles profitent de 1 000 € d’avantage client sur les modèles 2024 tandis que la gamme cross 2024 et 2025 est remisée de 1 500 €.

Enfin, la plus grosse baisse de tarif est à mettre au crédit de la Sport Tourer KTM Super Duke GT 2024, qui profite d’une remise de 3 000 €.

Valables jusqu'au 30 avril prochain, les soldes KTM sont l’occasion de se faire plaisir à moindre coût pour tous ceux qui hésitent encore à franchir le pas.