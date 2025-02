KTM étend la garantie de ses motos à 4 ans

Les difficultés actuellement rencontrées par le groupe KTM, et les incertitudes qui vont avec quant à l'avenir de la marque autrichienne ont de quoi faire réfléchir certains clients potentiels avant d'investir dans un modèle de la gamme Orange.

Afin de limiter l'impact négatif des déboires financiers du groupe sur les chiffres de vente, KTM réagit et propose désormais une garantie constructeur de quatre ans sur ses modèles des gammes Street et Travel.

Une couverture entièrement gratuite qui concerne tous les modèles neufs des millésimes 2023, 2024, 2025, ainsi que ceux à venir équipés des plateformes avec le moteur LC8 ou LC8c. Cela va donc de la KTM 790 Duke et KTM 790 Adventure jusqu'à la KTM 1390 Super Duke R Evo.

Cette politique de couverture, mondiale, est liée à la moto, et non au pilote, et peut donc être cessible en cas de revente avant l'échéance de la garantie, contribuant à maintenir la valeur du véhicule.

Plus de sérénité pour les clients KTM

« Chaque moto KTM qui quitte notre usine est synonyme de qualité et d'enthousiasme pour les nouveaux clients comme pour les clients réguliers. Pour offrir une protection supplémentaire contre toutes les éventualités, nous avons ajouté une Garantie Constructeur Premium, ce qui augmente la valeur pour nos clients », explique Spela Kovacic, vice-président du service client mondial. « Cette garantie est conçue pour être sans tracas, toutes les formalités administratives étant prises en charge par nos soins. Il suffit d'apporter votre moto chez un concessionnaire agréé pour un entretien régulier. »

Une façon également pour la marque de s'assurer que leurs clients viendront effectuer l'entretien de leurs motos dans un atelier du réseau agréé.