KTM lâche la marque chinoise CFMoto

En grande difficulté financière, le groupe KTM se déleste de tout ce qu'il peut pour se concentrer sur ses marques les plus importantes et sur ses activités principales : produire et vendre des motos. Avec un stock invraisemblable de motos à écouler (265 000 motos à la fin de l'année 2024), KTM a déjà de quoi s'occuper avec ses propres motos avant de penser à vendre celles des autres.

C'est sans doute la réflexion que s'est faite la nouvelle direction de la marque autrichienne, qui a décidé de cesser la distribution de la marque chinoise CFMoto et de sa filiale spécialisée dans l'électrique, Zeeho, dans cinq pays : Espagne, Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni.

La décision sera effective au 1er juin prochain, et ne concerne pour le moment que la distribution des motos en Europe. Le groupe autrichien poursuivra par ailleurs son partenariat avec le constructeur chinois pour le développement des motos via le studio de design Kiska, et la fabrication de certains modèles sur le continent asiatique.

KTM se recentre sur ses activités et abandonne CFMoto

La question de la continuité de la commercialisation dans ces pays se pose désormais, puisqu'à l'heure actuelle CFMoto se retrouve sans distributeur pour assurer la vente de ses modèles sur plusieurs marchés européens majeurs.

Une situation qui ne concerne pas la France, où CFMoto est distribué par le groupe GD France depuis 2012, avec à l'heure actuelle plus de 250 points de vente répartis sur tout le territoire.