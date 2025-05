Vente aux enchères exceptionnelle de 480 lots à Chartres le 3 mai

C'est une vente aux enchères XXL qui vous attend ce samedi 3 mai à Chartres (28) puisque ce sont 480 lots qui seront disponibles. Il y aura des motos, bien sûr, mais surtout des objets de déco.

La vente commencera à 10 heures et elle sera retransmise sur interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais appliqués seront de 22 % du montant de l'adjudication.

Des frais internet sont également à prendre en compte si vous enchérissez via la toile: 3 % HT pour les ventes volontaires ou 40 euros HT par véhicule.

Toutes les modalités concernant la vente seront précisées en début de vente par le commissaire-priseur.

L'exposition des lots se tiendra au 7 bis rue Collin d'Harleville 28000 Chartres le 2 mai de 14 heures à 18 heures et le 3 mai de9 heures à 12 heures.

Des objets de déco pour tous les goûts

Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les lots dits "Automobilia". Si vous cherchez à donner un look "vintage" à votre atelier, garage ou éventuellement votre intérieur, vous devriez trouver votre bonheur dans cette vente.

Les œuvres de Georges Hamel plus connu sous le pseudonyme de Geo Ham sont assez remarquables. Cette lithographie est intitulée "Le motocycliste couché". Le format est de 46 X 64 cm. L'estimation est proposée entre 150 et 200 euros.

Pour cette plaque émaillée "Ducati Service" de forme ronde et bombée, comptez entre 120 et 150 euros. Son diamètre est de 40 cm.

Indispensable dans un atelier, le fameux thermomètre. Il y en aura plusieurs dans cette vente. Celui-ci, faisant la promotion des bougies Champion, est en tôle imprimée. Dans un bel état, son estimation a été fixée entre 120 et 180 euros (format 98 X 30 cm).

Une pépite maintenant avec la bande originale du film "Continental Circus" de Jérôme Laperrousaz. Les petits plus, ce sont les dédicaces de Jim Redman et de Phil Read (estimation entre 50 et 100 euros).

Les motos sont à découvrir page suivante.