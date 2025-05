Vente aux enchères exceptionnelle de 480 lots à Chartres le 3 mai

Les motos de la vente

La doyenne de cette vente sera cette Motorette de chez Terrot qui est annoncée comme étant de 1914. Il est précisé que la roue avant n'est pas d'origine. Une bonne révision sera également à prévoir "suite à une longue période d'arrêt" (estimation entre 8 000 et 12 000 euros).

Plus proche de nous, cette 250 cm3 Ducati Mach 1 a été "coursifiée" (carburateur Dell'Orto VHB 29 AS, jantes Borrani Record WM2...). Elle est à remettre en marche avant de retourner sur les circuits (ou sur la route puisqu'une partie de l'éclairage est encore visible et qu'elle possède une carte grise). L'estimation est proposée entre 2 000 et 3 500 euros.

Fiable et robuste, la 125 XLS de chez Honda a largement fait ses preuves. Cet exemplaire de 1982 affiche 21 836 kilomètres à son compteur (non certifiés). Elle est dans son état d'origine mais demandera un peu de soins pour être présentable. Du coup, l'estimation entre 1 100 et 1 600 euros paraît un peu élevée.

En comparaison, cette Yamaha 750 FZX de 1987 en bon état de fonctionnement est beaucoup plus accessible (estimation entre 1 600 et 2 300 euros). Elle n'a que 42 800 kilomètres à son compteur et elle possède un contrôle technique valide.