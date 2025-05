Le Chinois Benda veut se mettre au Boxer

Si les bicylindres parallèles et autres motorisations en V ont la cote chez les constructeurs, la marque Benda choisit encore une fois de se démarquer de la concurrence avec le développement d'un moteur boxer façon BMW. Sans aller toutefois jusqu'à intégralement copier les Allemands comme on a pu le voir récemment avec CBNMotor.

Le constructeur chinois, distribué en France depuis quelques mois via un réseau de revendeurs qui s'étend régulièrement, s'est ainsi lancé dans le développement d'un flat twin (bicylindre à plat), véritable marque de fabrique de la firme allemande.

La moto, dont les premiers visuels numériques sont issus de l'Office chinois des brevets, prend le nom, sûrement provisoire, de Benda BD250-3B.

Outre le look de power cruiser, que l'on retrouve déjà dans l'actuelle gamme Benda, la moto de moyenne cylindrée (250 cm3), inaugurerait donc une nouvelle base moteur, jusqu'ici inédite dans le catalogue Benda.

Un moteur Boxer made in China

La moto sera donc animée par un moteur Boxer à refroidissement liquide, disposera également d'une fourche de type Hossack (si on veut donner dans l'ésotérisme) et d'un amortisseur arrière qui sort lui aussi de l'ordinaire, placé en position basse et relié au moteur, qui fait partie intégrante du châssis de la moto.

Comme toujours avec Benda, les choix techniques surprennent autant qu'ils peuvent séduire, avec l'assurance de posséder une moto unique et à la conception particulièrement réfléchie, à l'image de la transmission par chaîne, également originale.

D'après les documents officiels chinois, le bicylindre Boxer devrait développer une puissance comprise entre 25 et 35 chevaux, de quoi satisfaire à la réglementation A2 européenne. Un modèle que l'on pourrait bientôt découvrir sur nos routes, tant son développement semble particulièrement avancé.