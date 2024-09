BMW s'inspire de la F1 pour son moteur Boxer

Véritable laboratoire technologique, les sports mécaniques permettent aux différentes marques de développer de nombreuses innovations que l’on retrouve ensuite sur les véhicules de série.

Chez BMW Motorrad, il semble que l’on emprunte également des solutions techniques directement importées de la F1 et transposées au mythique moteur Boxer afin d’en maximiser les capacités tout en réduisant la consommation de carburant.

Car si l’avenir des moteurs thermiques pour les motos n’est pas encore remis en question, comme cela peut être le cas pour l’industrie automobile (on le rappelle, les moteurs thermiques ne devraient plus équiper de voitures neuves en Europe à partir de 2035), les constructeurs tentent malgré tout d’en réduire la consommation et les émissions polluantes.

Selon un récent brevet déposé par les ingénieurs de BMW, la marque allemande pourrait pour cela revoir la conception interne de son moteur Boxer en intégrant la bougie d’allumage devant la chambre de combustion habituelle. Un système de pré-chambre d’allumage dans laquelle le carburant est injecté qui n’est pas nouveau puisqu’existant déjà sur les véhicules diesel, et que l’on retrouve aujourd’hui sur les Formule 1.

Améliorant la combustion du carburant, cette innovation pourrait permettre de réduire, à la fois la consommation de 20 %, mais aussi les émissions polluantes et les vibrations du moteur.

Si les motos ne sont pas soumises actuellement aux mêmes règles que les automobiles en matière de pollution, il semble que BMW cherche déjà des solutions pour anticiper les futures réglementations de réduction des émissions polluantes tout en maximisant les performances de son moteur Boxer.