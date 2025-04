CBNMotor dévoile un clone du moteur boxer BMW : une réplique rétro qui intrigue

Il y a des répliques qui frisent la copie carbone. C’est exactement ce que Crystalburn, ou CBNMotor, a présenté en grande pompe lors du Beijing International Motorcycle Exhibition 2025. Sous les projecteurs chinois, une silhouette familière a volé la vedette : un moteur boxer bicylindre à refroidissement par air qui ressemble trait pour trait à celui d’une BMW R 90 S classique. À s’y méprendre.

Et pourtant, ce n’est pas un moteur bavarois, mais bien une création 100 % chinoise, portée par une marque encore mystérieuse, fraîchement apparue avant le salon. Crystalburn n’a donné que très peu d’informations, hormis une fiche technique succincte : cylindrée 900 cc, distribution par culbuteurs et bielles, et vraisemblablement deux soupapes par cylindre.

Une réplique fidèle, jusqu’au moindre détail

La ressemblance va jusqu’aux couvre-soupapes angulaires, la jauge d’huile latérale, et même le système d’entraînement par cardan. On retrouve l'architecture typique des moteurs boxer produits jusqu’en 1996 chez BMW. Seules absentes : l’admission et l’échappement, qui n’étaient pas installés sur le modèle exposé.

L’adoption de carburateurs est d’ores et déjà exclue. À l’heure des normes anti-pollution strictes et de la disparition des fournisseurs de carburateurs, l’injection électronique est inévitable. Côté performances, difficile de faire mieux que la source d’inspiration : la BMW R 90 S d’origine développait 67 ch à 7 000 tr/min. On peut s’attendre à des valeurs similaires.

CBNMotor a également publié une image teaser d’un premier modèle nu — roadster ou rétro, l’esthétique reste floue — mais il est certain que la marque prépare l’application de son moteur clone dans une moto complète. Et les rumeurs vont bon train : la Chine aujourd’hui, mais l’Europe demain ? Une arrivée sur les marchés occidentaux n’est pas à exclure, surtout si le prix reste compétitif.

En somme, Crystalburn semble bien décidée à raviver l’esprit des anciennes BMW, version low-cost et contemporaine. De quoi titiller la nostalgie des motards... et l’attention des avocats bavarois ?