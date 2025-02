Les difficultés continuent pour Harley-Davidson

Les difficultés financières se poursuivent pour Harley-Davidson.

Le célèbre constructeur américain de motos Harley-Davidson traverse une période particulièrement délicate. Et malheureusement, cela perdure depuis plusieurs années déjà.

Les résultats de 2024 laissent de nouveau apparaître une baisse significative des ventes, notamment sur les marchés internationaux, hors États-Unis, plaçant la marque irrémédiablement sous pression.

En 2024, le chiffre d’affaires généré par Harley-Davidson a chuté de 11 %, à 5,19 milliards de dollars. Le bénéfice net a pour sa part chuté de 36 % à 455,4 millions de dollars. Le pire de tout a été le quatrième trimestre de l'année 2024, avec une baisse significative des ventes, en diminution de 39 % par rapport à l'année précédente, avec seulement 27 500 unités expédiées entre juin et septembre, contre 45 300 durant la même période en 2023.

Harley-Davidson en difficulté à cause de Donald Trump ?

La réélection de Donald Trump en tant que président des États-Unis et les hausses des tarifs douaniers sur les produits importés décidées par son gouvernement, et qui pourraient être répercutées par les autres parties du monde sur les produits américains, font ainsi craindre une explosion des tarifs des modèles de la gamme Harley-Davidson, notamment en Europe.

Une situation déjà vécue lors du premier mandat de Donald Trump à la Maison Blanche, et un nouveau caillou dans la chaussure d'Harley-Davidson qui commence à peser de plus en plus lourd.