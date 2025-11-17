Shoei et l’entreprise française Eyelights associées pour une première mondiale

Annoncée lors de l’édition 2024 du salon de Milan, la collaboration entre la société française Eyelights et l’équipementier Shoei vient de se concrétiser avec la présentation d’un premier modèle de casque équipé de la technologie d’affichage tête haute directement intégré sur la visière : le GT-Air 3 Smart.

Pour la première fois au monde, la réalité augmentée est ainsi intégrée à un casque de série, avec les informations essentielles visibles dans le champ de vision sans quitter la route des yeux. Les données clés telles que la vitesse, la navigation GPS, les appels et les alertes radar, sont projetées trois mètres devant le pilote, dans le champ de vision, réduisant ainsi les temps de réaction de plus de 32 %.

Le travail réalisé en collaboration entre Eyelights et Shoei a permis l’intégration du système au casque, avec la projection nano OLED sur la visière ultra-haute définition.

Une grande première mondiale pour l’entreprise toulousaine

Pour compléter cette innovation technologique, le Shoei GT-Air 3 Smart est aussi équipé d’un intercom universel développé par EyeLights, offrant une portée et un nombre de motards connectés illimités, ainsi qu’une compatibilité avec toutes les marques du marché. Il intègre les assistants vocaux Apple et Google.

L’autonomie du casque est de plus de dix heures d’utilisation continue, pour un tarif affiché sur le site de l’entreprise française de 1 194 euros (six paiements de 199 euros).

Une véritable innovation pour une telle technologie d’affichage tête haute.