Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Shoei et l’entreprise française Eyelights associées pour une première mondiale

Dans Moto / Equipement

Olivier Cottrel

0  

Fruit de la collaboration entre le géant de l’équipement Shoei et l’entreprise française Eyelights, le GT-Air 3 Smart est dès à présent disponible en commande. Un casque haut de gamme qui intègre l’affichage tête haute directement sur la visière.

Shoei et l’entreprise française Eyelights associées pour une première mondiale

Annoncée lors de l’édition 2024 du salon de Milan, la collaboration entre la société française Eyelights et l’équipementier Shoei vient de se concrétiser avec la présentation d’un premier modèle de casque équipé de la technologie d’affichage tête haute directement intégré sur la visière : le GT-Air 3 Smart.

Pour la première fois au monde, la réalité augmentée est ainsi intégrée à un casque de série, avec les informations essentielles visibles dans le champ de vision sans quitter la route des yeux. Les données clés telles que la vitesse, la navigation GPS, les appels et les alertes radar, sont projetées trois mètres devant le pilote, dans le champ de vision, réduisant ainsi les temps de réaction de plus de 32 %.

Le travail réalisé en collaboration entre Eyelights et Shoei a permis l’intégration du système au casque, avec la projection nano OLED sur la visière ultra-haute définition.

Une grande première mondiale pour l’entreprise toulousaine

Shoei et l’entreprise française Eyelights associées pour une première mondiale

Pour compléter cette innovation technologique, le Shoei GT-Air 3 Smart est aussi équipé d’un intercom universel développé par EyeLights, offrant une portée et un nombre de motards connectés illimités, ainsi qu’une compatibilité avec toutes les marques du marché. Il intègre les assistants vocaux Apple et Google.

L’autonomie du casque est de plus de dix heures d’utilisation continue, pour un tarif affiché sur le site de l’entreprise française de 1 194 euros (six paiements de 199 euros).

Shoei et l’entreprise française Eyelights associées pour une première mondiale

Une véritable innovation pour une telle technologie d’affichage tête haute.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité