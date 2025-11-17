Une première moto électrique vraiment accessible !

On l’entend souvent, les motos électriques sont trop chères.

Si la notion de « trop » reste bien souvent subjective « (pour qui, pour quoi ?), force est de constater que l’offre sur le marché de l’électrique est aujourd’hui encore plus onéreuse que celle des modèles thermiques.

Cela pourrait toutefois bientôt changer avec l’arrivée de motos électriques aux tarifs beaucoup plus accessibles. Des modèles sans surprise venus de Chine.

Le constructeur chinois Tromox a notamment dévoilé sur le dernier salon EICMA de Milan un modèle aux grandes ambitions, particulièrement en Europe : la M05.

Déjà distribué en France, Tromox envisagerait de vendre sa M05 à moins de 3 000 euros.

Un tarif qui pourrait tout changer pour la petite Tromox

Pour ce tarif particulièrement accessible, on pourrait se retrouver au guidon d’une moto au look de Café Racer, reposant sur un moteur de 3 kW intégré à la roue arrière de la moto. Il offre une vitesse de pointe de 70 km/h. Sa batterie LMFP de nouvelle génération de 2,3 kWh lui permet de parcourir environ 80 kilomètres avec une seule charge.

Niveau équipement, la Tromox M05 dispose aussi d’un contrôle de traction, d’un système de détection des angles morts, d’une fourche inversée, d’un amortisseur arrière placé en position centrale, d’une puce 4G et d’une navigation GPS.

Fabriquée à Hangzhou, la M05 représente un véritable bond en avant international pour Tromox, qui vient d’inaugurer une usine ultra-moderne en Chine capable de produire plus de 100 000 unités par an.