Un premier pays va supprimer le contrôle technique !

Depuis sa mise en place en France en avril 2024, le contrôle technique des motos et scooters n’a jamais cessé de diviser la communauté motarde.

Malgré de nombreux motards qui y restent farouchement opposés, la pérennité de cet examen périodique pour tous les deux-roues motorisés n’a pourtant jamais été expressément remise en question du côté de nos gouvernants.

L’exemple pourrait toutefois venir de nos voisins belges, et plus exactement de la Flandre, qui devrait être le premier gouvernement à revenir en arrière concernant la mise en place du contrôle technique.

Selon nos confrères de Motos Actus : « La ministre flamande Annick De Ridder va supprimer le contrôle technique », faute de résultats probants, que ce soit sur la mortalité, ou plus globalement sur l’amélioration de la sécurité des motards.

Le média belge assure que : « toutes les stations de contrôle ne faisaient pas preuve du même niveau d’expertise en Flandre », et poursuit, : « il n’est nulle part prouvé qu’un contrôle technique entraîne une diminution du nombre d’accidents de la route. Les campagnes de sensibilisation, elles, y parviennent. »

La Flandre avant la France ?

La suppression du contrôle technique pour les deux-roues, qui devrait être effective dès 2026, la date exacte étant encore à définir, sonnera le glas d’une mesure en place dans le pays depuis plus de trois ans.

La Belgique dispose donc d’un recul que nous n’avons pas encore en France, même si à consulter les chiffres récents de la mortalité, il semble n’avoir guère eu plus d’effets positifs en France que chez nos voisins.

Une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs opposés à cette mesure, et les associations de motards qui clament l’inutilité d’un tel contrôle depuis sa mise en place en France en avril 2024.