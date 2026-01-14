Quand le roadster BMW M 1000 R devient un quad surpuissant : voici l’incroyable Exeet MR

Dans l’univers BMW, le badge « M » est utilisé pour dénommer les modèles les plus sportifs, souvent synonymes de performances déraisonnables. Si la division Motorsport a longtemps été la chasse gardée de l’automobile, elle a fini par envahir le catalogue moto avec des missiles comme les M 1000 R, RR ou XR. Mais pour l’atelier allemand Exeet, 210 chevaux sur deux roues, ce n’était visiblement pas encore assez exclusif.

L’entreprise Exeet (contraction d’un X et de « Street »), dirigée par le passionné Sebastian Jornitz, s’est fait une spécialité de transformer des motos d’exception en quads hautes performances. Sa dernière création, la MR, repose directement sur les entrailles de la BMW M 1000 R.

L'ADN de la BMW M dans un châssis de quad

On retrouve donc le quatre-cylindres de 999 cm³ développant 210 chevaux. Un cœur transplanté dans une architecture à quatre roues avec une partie-cycle à la hauteur du bloc animant la bête : amortisseur arrière Öhlins, barre stabilisatrice maison et freins sur mesure, de la fibre de carbone qui permet de limiter le poids de l’engin à 260 kg ou encore échappement au choix : une ligne sport signée Mivv ou SC-Project pour libérer la sonorité du bloc bavarois. Esthétiquement, le quad en impose avec ses jantes de 10 pouces.

Côté performances, le résultat est sans appel. L’Exeet MR catapulte son pilote de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. C’est aussi rapide qu’une Bugatti ! La vitesse de pointe est volontairement bridée à 160 km/h, ce qui, avouons-le, est largement suffisant pour un engin de ce gabarit sur route ouverte.

Évidemment, rouler sur un tel engin demande un portefeuille à la hauteur, avec un tarif débutant à 59 500 €. C’est le prix de l’artisanat allemand, d’une homologation routière complète et de l’assurance de ne croiser personne d’autre avec la même monture lors de vos balades.