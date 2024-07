La ludique Honda Grom 125 se refait une toilette

Le restylage de la Grom 125 introduit de nouveaux éléments de design qui rafraîchissent son apparence : de nouveaux couvercles de réservoir avec des lignes tendues et de grands évasements pour les genoux. De nouveaux panneaux latéraux qui ajoutent une touche moderne, et d’autres détails qui affinent l'ensemble de la moto que l’on trouvera avec deux nouvelles couleurs qui viennent compléter ce relooking : Candy Blue et Pearl White

Malgré le restylage, la base technique de la Honda Grom 125 reste inchangée. La machine de poche est équipée d’un monocylindre quatre temps de 125 cm³ refroidi par air, simple arbre à cames en tête avec deux soupapes. Sa transmission est à cinq rapports. L’ensemble est exceptionnellement économique, puisqu’avec un litre d’essence, vous faites 66,7 km ou 1,5 litre au 100.

Son cadre est en acier à simple longeron, ses roues de 12 pouces, sa fourche inversée de Ø 31 mm à l'avant, et il y a un seul amortisseur à l'arrière. Les freins à disque de Ø 220 mm à l'avant avec étrier à deux pistons, et Ø 190 mm à l'arrière avec étrier à un piston, sont contrôlés par un ABS monocanal à l'avant.

La Honda Grom 125 est conçue pour être accessible à tous. Son poids est de seulement 103 kg avec un réservoir plein de 6 litres. Sa hauteur de selle de 761 mm, permet une assise confortable pour la plupart des utilisateurs.

Pour ceux qui souhaitent ajouter une touche personnelle à leur Grom 125, Honda propose une gamme d'accessoires d'origine :

- Protège-mains

- Saute-vent

- Sacoches latérales

- Porte-bagages arrière

- Sacoche de selle centrale

La Honda Grom 125 restylée pour 2025 conserve son caractère ludique et amusant, tout en offrant un look rafraîchi et des options de personnalisation variées. Son moteur économique et ses dimensions compactes en font une moto idéale pour les trajets courts et le plaisir de conduite en ville. Que ce soit pour les jeunes motards ou les amateurs de mini bikes, la Grom 125 continue de séduire avec son design moderne et son esprit dynamique. Elle devrait arriver en concession au début du premier trimestre 2025, pour renforcer une gamme 125 déjà large et performante. À titre de comparaison, le Monkey 2024 est affiché à 4 399 euros sur le marché français. Selon Honda, la France est l'un des marchés en Europe sur lequel le Grom rencontre le plus de succès, avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne.