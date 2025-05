Des changements de règlement à venir dès le Grand Prix de France pour le MotoGP

Le monde des Grand Prix moto est en perpétuelle évolution.

À l'occasion du Grand Prix de France MotoGP qui se tiendra le week-end prochain sur la piste du circuit Bugatti du Mans, les pilotes découvriront de nouveaux points d'un règlement récemment mis à jour par les organisateurs.

Faisant directement suite aux événements connus lors du départ de l'épreuve américaine avec des pilotes loin de rencontrer un état d'ataraxie complet au moment d'enfourcher leur monture et de participer à la course, certains courant comme des poulets sans tête pour modifier leur choix de pneumatiques et même de moto, la direction de course a décidé d'agir.

La procédure de départ évolue

Le règlement concernant la procédure de départ stipule ainsi désormais que les pilotes n'ont plus la possibilité de quitter la grille de départ pour des raisons techniques ou stratégiques. Un point de règlement appliqué dès le Grand Prix de France qui se tient ce week-end dans la Sarthe : « Il y aura désormais une pénalité pour les pilotes quittant ou ne rejoignant pas la grille. [...] Il est impossible de déterminer si un pilote quitte la grille suite à un problème technique avéré ou à un changement de réglage de la moto ou des pneus. Par conséquent, la pénalité doit être la même dans les deux cas. »

La sanction sera même immédiate puisqu'en cas de violation de ce point, le pilote concerné devra tout simplement prendre le départ de la course depuis la pit-lane, ou effectuer deux long laps de pénalité en cas de départ depuis leur position initiale.

Les pilotes blessés pourront maintenant se tester avant un retour à la compétition

Un autre point de règlement évolue, et laisse désormais la possibilité aux pilotes revenant de blessure de réaliser des tests avec une MotoGP avant leur retour en course : « Dès à présent, les pilotes MotoGP qui ont été blessés et ont manqué plusieurs épreuves auront la possibilité d'effectuer un test avec une machine MotoGP afin de faciliter leur préparation physique en vue de leur retour à la compétition. Pour bénéficier de ce test, un pilote doit avoir manqué au moins trois Grands Prix consécutifs ou ne pas avoir été en mesure de participer à des événements pendant au moins 45 jours d'affilée au cours de la saison. »

La direction précise également : « ce test d'une journée doit être effectué sur un circuit où le constructeur est autorisé à effectuer des tests conformément à ses règles de concession et/ou au choix du circuit de test (le cas échéant), ou sur tout circuit où aucun autre Grand Prix MotoGP n'est prévu à la suite du test au cours de la même saison ».

Un nouveau point de règlement que l'on peut saluer afin de rétablir une certaine équité pour les pilotes blessés qui pourront se tester avant de reprendre le guidon de leur moto après une longue absence. Actuellement blessé, le champion du monde MotoGP en titre, Jorge Martin, pourrait être le premier pilote à en bénéficier.