Stellantis-Ayvens : l’accord à 500 000 véhicules

VU ou VP, le panel de véhicules Stellantis proposé couvrira de nombreuses marques du groupe (Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Vauxhall et DS) avant de s’ouvrir dans les années à venir à l’ensemble des marques Stellantis. Les livraisons à Ayvens comprendront différentes classes de véhicules, allant des citadines aux SUV et aux fourgons (y compris 7 et 9 places), équipés des fonctionnalités logicielles, d’info-divertissement et de connectivité les plus récentes. Les premiers volumes de livraison significatifs sont prévus pour le premier semestre 2024.

Verdissement du parc

« Cet accord souligne l’engagement des deux entreprises à ouvrir la voie vers la transition énergétique » et de rendre la mobilité plus durable. Dans le cadre de son plan stratégique, qui prévoit la réduction de son empreinte carbone de 50 % d’ici à 2030, Stellantis investira plus de 50 milliards d’euros dans l’électrification au cours de la prochaine décennie et prévoit d’atteindre 100 % de ses ventes de voitures particulières en électrique (BEV) en Europe et de 50 % pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers aux États-Unis d’ici à 2038. Date choisie par l’entreprise pour atteindre la neutralité carbone.