Arval déploie son offre de voitures d’occasion en LLD

Caradisiac : De quel(s) constat(s) est issue cette offre Arval Re-Lease ?

Christophe Delivet : Elle est née de multiples constats. Tout d’abord, notre constat a toujours été de dire pourquoi ne donnerait-on pas aux voitures restituées à l’issue d’un premier contrat de LLD une seconde vie en location, plutôt que de les vendre.

Ensuite, ce qui est venu se greffer à cette idée, c’est l’environnement que l’on connaît aujourd’hui, à savoir, une pénurie de VL neufs due à la crise des semi-conducteurs. Parallèlement, on assiste aussi à une augmentation du prix des VL. Tout cela fait que l’offre Re-Lease est totalement adaptée aux circonstances du moment.

Des voitures, puis bientôt des utilitaires en LLD d’occasion

Car. : De quel type de véhicule d’occasion l’usager peut-il disposer dans le cadre de cette LLD ?

C.D. : Nous avons toutes sortes de voitures à disposition, de toutes catégories et avec tout type de motorisation. Pour l’instant, nous ne proposons pas d’utilitaires mais nous y réfléchissons. Nous attendons pour le faire car nous sommes encore en phase d’expérience, l’offre n’ayant été lancée qu’en décembre. Nous regardons donc si nos process sont bien calés car il y a toute une logistique de rapatriement et de reconditionnement des véhicules. Ensuite, si tout cela est en bien en place, nous élargirons les volumes puis pourquoi pas, nous nous orienterons vers les utilitaires.

Car. : Le mot d’ordre de Re-Lease, c’est une location longue durée à un prix raisonnable assortie de délais de livraison rapides, c’est cela ?

C.D. : Oui, c’est exactement le résumé. Des prix raisonnables effectivement. Nous nous positionnons à un prix légèrement inférieur* à ce qu’on pourrait avoir en équivalent neuf. Et surtout, les véhicules sont déjà en stock. Cette offre présente ainsi l’avantage de garantir des délais de mise à disposition rapides, dès le reconditionnement terminé, à savoir, sous 15 jours à trois semaines.

Déjà une forte demande de la part des professionnels

Car. : Comment s’articule précisément votre offre ?

C.D. : Ce contrat de LLD comprend toutes les prestations : l’entretien, l’assistance et l’assurance perte financière. Tout cela est inclus. En ce qui concerne la durée, nous suggérons deux formules : soit 24 mois avec 20 000 ou 30 000 km, soit 36 mois avec 30 000 ou 45 000 km. Donc c’est une offre simple. Je précise que nous sélectionnons des véhicules qui ont cinq ans au maximum et qui sont dotés d’un kilométrage inférieur à 120 000 km. Chacun d’eux est expertisé, évalué en fonction de 140 points de contrôle liés à la sécurité et au confort, avant d’être déclaré éligible ou non à la relocation.

Car. : Quels sont vos objectifs au service des professionnels ?

C.D. : Alors pour le moment, très clairement, nous privilégions le canal des particuliers pour tester cette nouvelle offre (NDLR : à travers le site web Arval AutoSelect) même si des professionnels qui ont besoin d’une voiture peuvent bien sûr aussi commander dès maintenant sur la plateforme. C’est en fait dans un second temps que nous allons véritablement cibler à leur tour les professionnels (NDLR : via un canal spécifique), d’abord les professions libérales et les TPE, puis à terme, des flottes plus importantes. Nous avons d’ores et déjà énormément de demandes de leur part.

* en moyenne, les loyers mensuels sont en moyenne 20 % moins élevés que pour un véhicule neuf de même catégorie (source Arval Re-Lease)