Voitures neuves : les promotions de novembre 2024

Fini la longue période d’amélioration du marché automobile neuf français. Depuis plusieurs mois, il n’en finit plus de baisser et l’année 2024 suit désormais une pente négative par rapport à 2023. Dans un contexte plus incertain que jamais entre les discussions autour de la très exigeante norme CAFE et des élections américaines qui pourraient avoir un impact sur l’industrie automobile européenne, certaines marques continuent de pratiquer des remises intéressantes sur leurs voitures neuves. A l’approche des fêtes, il est ainsi possible de faire de bonnes affaires chez de nombreuses enseignes.

La bonne affaire du mois : Ford, MG, Seat, Volkswagen Golf

On prend presque les mêmes et on recommence : le constructeur chinois MG continue d’offrir de belles remises sur ses voitures électriques, avec jusqu’à -30% pour la MG5 et près de 17% pour la MG4. Chez Fiat, la 500 électrique qui ne se vend pas assez consent enfin à des remises conséquentes (-13%) alors que chez Seat, les remises atteignent 23% pour la citadine Ibiza ce mois-ci. Même remarque chez Ford avec jusqu’à -23% pour la Focus neuve et une étonnante réduction de 20 000€ pour le Bronco pénalisé par son malus énorme. On note aussi un joli -16,7% pour la Volkswagen Golf et une remise de 4 000€ sur le Tesla Model Y, deux modèles toujours en vue.