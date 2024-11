Électriques ou pas, les ventes de voitures neuves faiblissent chez nous

Le mois d’octobre 2024 a ressemblé à ceux de septembre et d’août : il poursuit la tendance à la baisse du marché automobile neuf en France, avec un repli de 11,1% des ventes de voitures particulières par rapport au même mois de l’année dernière (ou même de 14,9% à nombre de jours ouvrés égal). Sur les dix premiers mois de l’année 2024 et malgré un bon démarrage sur la fin de l’hiver et le printemps, on constate désormais une baisse de 2,7% de ce marché neuf des voitures particulières après une année 2023 à la hausse.

Dans le détail et comme dans le reste du monde, le groupe Stellantis dévisse avec une baisse spectaculaire de 20,5% qui contribue largement à ces mauvais chiffres. Fiat perd 37,6% et Opel recule de 37,1%, tout particulièrement. Renault perd aussi 11,5% (-10,4% pour la marque Renault, -13,6% pour Dacia) et à l’inverse, Toyota cartonne (+19,4%) et Volkswagen s’en sort bien à +10,8%.

La tendance de fond se confirme dans le détail quand on s’intéresse aux types de moteurs préférés puisque l’essence concerne désormais 30,7% des ventes de voitures neuves au cumul sur les 10 premiers mois de l’année 2024. Suivent ensuite le full hybride à 19%, l’électrique à 17%, l’hybridation légère à 14,3% et l’hybride rechargeable à 7,8%. Le diesel suit à 7,5%.

Du côté des voitures électriques, leur part n’a atteint que 15% des ventes totales de voitures neuves en octobre 2024 contre 17% au même mois de l’année dernière. Pour l’instant, cette part de voitures électriques dans les ventes de voitures neuves stagne en 2024 puisqu’elle atteint 17% sur les dix premiers mois exactement comme sur les 12 mois de l’année 2023. Clairement, le marché attend toujours des modèles moins chers…

C’est très serré entre la 208 et la Clio

Du côté des meilleures ventes, la Peugeot 208 reste en tête pour l’instant mais avec 75 664 unités écoulées contre 74 311 pour la Renault Clio, la lutte s’annonce serrée pour le titre de véhicule le plus vendu de France après le sacre de la citadine de la marque au losange l’année dernière. Du côté des électriques, le Tesla Model Y est onzième au cumul des dix premiers mois.