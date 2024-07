La première supercar de Red Bull est aussi rapide qu’une Formule 1 !

Vous connaissez sans doute déjà l’Aston Martin Valkyrie, une supercar développée par le constructeur anglais depuis 2018. A cette époque, on l’appelait encore « AM-RB 001 » car il s’agissait d’un projet mené conjointement entre Aston Martin et Red Bull, dans le cadre de leur partenariat en Formule 1 (aujourd’hui révolu). Adrian Newey, l’ingénieur en chef de Red Bull F1, s’était personnellement investi dans le projet et réalisait son rêve de concevoir la voiture de sport parfaite.

Devenue « Valkyrie », cette supercar d’Aston Martin a fini son développement sans Red Bull. Adrian Newey, de son côté, se prépare à quitter l’écurie Red Bull F1 pour aller chez Ferrari, Aston Martin F1 ou McLaren d’après les dernières rumeurs. Mais il continue en attendant de travailler sur un projet inédit chez Red Bull : la conception d’une supercar encore plus extrême que l’Aston Martin Valkyrie.

Un moteur hurlant

La Red Bull RB17 a été officiellement dévoilée dans le cadre du Festival of Speed de Goodwood 2024 sous la forme d’une maquette. Elle ressemble beaucoup à la Valkyrie et possède elle aussi un aérodynamisme tourné autour de l’effet de sol ainsi qu’un gros moteur atmosphérique signé Cosworth.

D’une longueur de cinq mètres, elle ne pèsera que 805 kilos dans sa forme la plus légère sans climatisation. Elle développera aussi 1200 chevaux, dont 1000 seront produits par un V10 atmosphérique de 4,5 litres capable d’atteindre 15 000 tours / minute. Impressionnant, sachant que celui de la Valkyrie déjà unique au monde s’arrête à 11 000 tours / minute ! Les 200 chevaux additionnels proviendront d’un moteur électrique installé dans la boîte de vitesses en fibre de carbone, profitant d’une conception inspirée de celle des Formule 1 de la société. La voiture sera une pure propulsion.

Interdite de route et aussi rapide qu’une F1

Contrairement à l’Aston Martin Valkyrie, la Red Bull RB17 ne sera pas homologuée pour la route. Elle se limitera donc, comme la Valkyrie AMR Pro, au circuit. Interrogé par les journalistes d’Autocar, Adrien Newey laisse tout de même entendre que la voiture pourrait se retrouver sur la route grâce à des homologations spéciales, comme celles réalisées par le spécialiste Lanzante qui arrive à immatriculer en Angleterre des machines comme la McLaren P1 GTR.

Elle pourra être plus rapide qu’une Formule 1 au chrono sur circuit mais doit aussi rester facile à piloter pour les « gentlemen drivers ». Elle s’appuiera sur des pneus Michelin avec des gommes slick dans sa version la plus performante.

Red Bull prévoit de construire 50 RB17 à un prix unitaire situé aux environs des cinq millions de livres sterling soit près de six millions d’euros. Max Verstappen lui-même, qui possède déjà une Aston Martin Valkyrie, doit contribuer à son développement technique. Les premiers essais dynamiques de la voiture auront lieu à l’été 2025.