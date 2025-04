Qui veut l'ancienne ZX Rallye Raid d'Ari Vatanen ?

Une auto très spéciale sera prochainement adjugée lors du concours d'élégance Villa d'Este. L'ancienne Citroën ZX Rallye Raid pilotée entre autres par Ari Vatanen s'échangera contre une coquette somme lors du show italien.

La voiture nom de code Citroën Sport No. C05 débutait sa carrière en 1990 lors du rallye des Pharaons en Égypte durant lequel le pilote finlandais la hissait à la quatrième place. Elle poursuivait ensuite sa carrière via trois éditions consécutives du Paris-Dakar.

Un morceau d'histoire parfaitement fonctionnel

De 1994 à 2011, cette Citroën Zx Rallye Raid rejoint la collection Citroën Heritage. L'auto reçoit les deux années suivantes dans le garage d'un premier propriétaire une restauration complète comprenant son moteur quatre cylindres turbocompressé, sa boîte sept rapports et sa transmission. En 2021, la voiture change de nouveau de main. Elle profite alors d'une révision pour participer la même année au Festival of Speed de Goodwood et à d'autres événements.

Une estimation à un demi-million d'euros

D'après les spécialistes de l'entreprise Broad Arrow Auctions partenaire de BMW AG lors du concours d'élégance Villa d'Este 2025, la Citroën ZX Rally Raid C05 s'échangera contre 475 000 euros à 525 000 euros. La vente se déroulera les 24 et 25 mai prochains.