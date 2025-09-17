Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mitsubishi Eclipse Cross 2

Le Mitsubishi Eclipse Cross fait des efforts pour ne pas ressembler au Renault Scénic

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Julien Bertaux

4  

La firme nippone présente son SUV compact électrique, un modèle cousin du Renault Scénic bénéficiant de sa technologie, mais qui a le mérite de s’en éloigner esthétiquement.

Le Mitsubishi Eclipse Cross fait des efforts pour ne pas ressembler au Renault Scénic
Mitsubishi a fait des efforts pour distinguer son SUV de celui de Renault. Pour la marque nipponne, il ne s'agit pas du premier véhicule électrique puisque la petite i-Miev a été commercialisée entre 2011 et 2018, une voiture tombée dans l'oubli.

Après les Colt, ASX et Grandis, Mitsubishi dévoile le quatrième modèle issu de la marque au losange. Ainsi, l’Eclipse Cross se renouvelle totalement et passe à la propulsion électrique.

Esthétiquement parlant, le nouveau venu n’est pas un copier-coller du Scénic. La face avant lui est propre reprenant le langage « Dynamic Shield » déjà vu sur les autres modèles. Les fines optiques associées à la signature lumineuse lui permettront de se distinguer dans la circulation. Le profil diffère également du Renault notamment au niveau de la custode dont la vitre est remplacée par des éléments noirs et chromés. La partie arrière est plus commune puisque seul le bas du bouclier et le bandeau noir reliant les feux lui sont spécifiques.

Long de 4,47 m, cet Eclipse Cross viendra concurrencer le Peugeot E-3008, le Volkswagen ID.4, le Skoda Enyaq et bien sûr le Renault Scénic.
Long de 4,47 m, cet Eclipse Cross viendra concurrencer le Peugeot E-3008, le Volkswagen ID.4, le Skoda Enyaq et bien sûr le Renault Scénic.

À l’intérieur, c’est davantage le jeu des sept erreurs, et encore. Hormis le logo sur le volant, il est difficile de reconnaître dans quel modèle on se situe. Ce n’est pas un mal en soi, puisque cette planche de bord profite d’un bon aménagement des écrans. Surtout, l’écran tactile reprend le système Google avec tous les avantages que cela comporte, notamment au niveau de la navigation et des applications. Les commandes de climatisation physiques et la touche de désactivation de certaines aides à la conduite (à gauche du volant) faciliteront la vie au quotidien.

Le Mitsubishi reprend l'aménagement intérieur du Scénic.
Le Mitsubishi reprend l'aménagement intérieur du Scénic.

Comme pour le Scénic, les passagers arrière profiteront d’une belle aisance, mais le coffre ne fera pas de miracle. D’après les photos, il n’est pas prévu de plancher amovible, ce qui fait apparaître une marche importante lorsque les dossiers sont rabattus. Enfin, si Mitsubishi communique un volume de coffre maximal de 1 670 litres, comme le Renault, le volume minimal est étrangement plus réduit : 478 litres.

Comme pour le Renault Scénic, il faudra composer avec un seuil de chargement haut une largeur un peu juste.
Comme pour le Renault Scénic, il faudra composer avec un seuil de chargement haut une largeur un peu juste.

Une garantie allant jusqu'à huit ans

Côté technique, l’Eclipse Cross ne profite que d’un seul électromoteur de 220 ch. Quant à la batterie, celle de 87 kWh de capacité officiera dans un premier temps, puisqu’une deuxième, plus petite avec certainement 60 kWh, viendra en renfort l’année prochaine. Mitsubishi communique pour le moment une autonomie supérieure à 600 km, avec la grande batterie donc. À noter que le Renault est homologué pour parcourir 623 km. Côté recharge, il faudra se contenter de 150 kW en courant continu.

Le Mitsubishi Eclipse Cross fait des efforts pour ne pas ressembler au Renault Scénic
Le Mitsubishi Eclipse Cross fait des efforts pour ne pas ressembler au Renault Scénic

Ce Mitsubishi Eclipse Cross sera produit à l’usine de Douai, aux côtés de son cousin technique, dès le quatrième trimestre 2025. Il bénéficiera d’une garantie de cinq ans ou 100 000 km, pouvant être étendue jusqu’à huit ans ou 160 000 km, à condition de réaliser l’entretien dans le réseau.

Photos (4)

Voir tout
4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mitsubishi Eclipse Cross 2

Mitsubishi Eclipse Cross 2

SPONSORISE

Actualité Mitsubishi

Voir toute l'actu Mitsubishi

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/