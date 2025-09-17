Le Mitsubishi Eclipse Cross fait des efforts pour ne pas ressembler au Renault Scénic

Après les Colt, ASX et Grandis, Mitsubishi dévoile le quatrième modèle issu de la marque au losange. Ainsi, l’Eclipse Cross se renouvelle totalement et passe à la propulsion électrique.

Esthétiquement parlant, le nouveau venu n’est pas un copier-coller du Scénic. La face avant lui est propre reprenant le langage « Dynamic Shield » déjà vu sur les autres modèles. Les fines optiques associées à la signature lumineuse lui permettront de se distinguer dans la circulation. Le profil diffère également du Renault notamment au niveau de la custode dont la vitre est remplacée par des éléments noirs et chromés. La partie arrière est plus commune puisque seul le bas du bouclier et le bandeau noir reliant les feux lui sont spécifiques.

À l’intérieur, c’est davantage le jeu des sept erreurs, et encore. Hormis le logo sur le volant, il est difficile de reconnaître dans quel modèle on se situe. Ce n’est pas un mal en soi, puisque cette planche de bord profite d’un bon aménagement des écrans. Surtout, l’écran tactile reprend le système Google avec tous les avantages que cela comporte, notamment au niveau de la navigation et des applications. Les commandes de climatisation physiques et la touche de désactivation de certaines aides à la conduite (à gauche du volant) faciliteront la vie au quotidien.

Comme pour le Scénic, les passagers arrière profiteront d’une belle aisance, mais le coffre ne fera pas de miracle. D’après les photos, il n’est pas prévu de plancher amovible, ce qui fait apparaître une marche importante lorsque les dossiers sont rabattus. Enfin, si Mitsubishi communique un volume de coffre maximal de 1 670 litres, comme le Renault, le volume minimal est étrangement plus réduit : 478 litres.

Une garantie allant jusqu'à huit ans

Côté technique, l’Eclipse Cross ne profite que d’un seul électromoteur de 220 ch. Quant à la batterie, celle de 87 kWh de capacité officiera dans un premier temps, puisqu’une deuxième, plus petite avec certainement 60 kWh, viendra en renfort l’année prochaine. Mitsubishi communique pour le moment une autonomie supérieure à 600 km, avec la grande batterie donc. À noter que le Renault est homologué pour parcourir 623 km. Côté recharge, il faudra se contenter de 150 kW en courant continu.

Ce Mitsubishi Eclipse Cross sera produit à l’usine de Douai, aux côtés de son cousin technique, dès le quatrième trimestre 2025. Il bénéficiera d’une garantie de cinq ans ou 100 000 km, pouvant être étendue jusqu’à huit ans ou 160 000 km, à condition de réaliser l’entretien dans le réseau.