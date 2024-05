Mitsubishi garantit ses voitures jusqu'à 8 ans ou 160 000 km

Jusqu’ici, Mitsubishi couvrait les problèmes de leurs autos jusqu’à cinq ans et 100 000 km, désormais la marque accorde trois ans et 60 000 km supplémentaires. Ces derniers mois, plusieurs constructeurs revoient leur politique de garantie avec plus de générosité.

Dacia élargit sa couverture jusqu’à sept ans ou 150 000 km, Nissan propose le même service que son concurrent japonais et Toyota va plus loin, jusqu’à dix ans. En revanche, ces garanties sont en réalité renouvelées à la suite d’un entretien dans le réseau.

De son côté, Mitsubishi offre cette garantie dès l’achat d’un véhicule neuf, mais propose aussi de la renouveler pour les propriétaires actuels. Il leur faudra passer en atelier d’ici la fin de l’année et opter pour un pack service.

Dans la gamme, les Space Star, Colt, ASX et Eclipse Cross PHEV en profitent. Le prochain Outlander prévu fin 2024 sera logé à la même enseigne. À noter que cette nouvelle garantie est équivalente à celle des batteries de traction, permettant une meilleure compréhension de cette couverture dans sa globalité.

Six ans de plus que Renault

Les Mitsubishi Colt et ASX sont en réalité des Renault Clio et Captur rebadgés. Ces modèles sont techniquement identiques, pourtant la garantie diffère totalement selon que l'on pousse les portes d'une concession Mitsubishi ou Renault. La marque française ne propose que deux ans de garantie...