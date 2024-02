Peugeot garantie ses voitures électriques jusqu'à 8 ans et 160 000 km

Afin d’instaurer un climat de confiance entre un constructeur et son client, la garantie est un argument imparable. Peugeot souhaite rassurer sa clientèle en proposant Peugeot Allure Care. Il s’agit d’une garantie qui peut s’étendre jusqu’à huit ans et 160 000 km, mais seuls les modèles électriques (VP) de la marque sont concernés, hors e-Rifter et e-Traveller.

Jusqu’ici, la batterie était le seul élément à profiter d’une telle couverture, alors que le reste de l’auto ne bénéficiait que de deux ans. Désormais, le moteur électrique, le chargeur, la transmission et les principaux composants électriques et mécaniques sont logés à la même enseigne.

Seulement, cette garantie n’est pas délivrée en tant que tel lors de l’achat de l’auto. Pour en bénéficier, un suivi en temps et en heure dans le réseau est indispensable. Elle s’active automatiquement et gratuitement pour deux ans ou 25 000 km après chaque entretien.

Avec cette stratégie, la marque compte fidéliser ses clients et assurer de l'activité dans ses ateliers. D’autres constructeurs font déjà de même comme Toyota qui propose sa formule Relax. Après achat d’une Toyota d’occasion, la garantie est prolongée d’un an pour chaque révision effectuée dans le réseau. Chez Nissan, la couverture court jusqu’à huit ans et 160 000 km selon le même principe, mais seul le groupe motopropulseur est concerné. Dacia dispose d’une offre de garantie prolongée également. À l’inverse des constructeurs précités, Peugeot ne couvre pas autant ses modèles thermiques, qui se contentent d’une garantie de deux ans.

Peugeot va ainsi plus loin que Volkswagen (deux ans, et huit ans/160 000 km uniquement pour la batterie), Renault (deux ans, kilométrage illimité) ou encore Honda (trois ans/ 100 000 km).

Une offre qui ne tombe pas par hasard ?

Peugeot lance cette offre alors même que le Peugeot 3008 de troisième génération est lancé en version électrique (e-3008). Pour le constructeur, ce modèle est d'une grande importance puisque la deuxième génération a été un véritable best-seller. Seulement, le dernier opus fait une croix sur le diesel et ne propose pour le moment que le moteur à essence hybride de 48V (qui devrait représenter la majorité des ventes) et cette déclinaison à électrons. En lançant une garantie plus importante, Peugeot compte séduire davantage de clients.