La Formule 1 va-t-elle rester passionnante ou décevoir tout le monde ?

Il aura fallu attendre la toute dernière course de la saison 2025 pour connaître le nom de son champion Lando Norris. Après deux saisons empreintes d’une domination outrageuse, la Red Bull de Max Verstappen a été battue et il y a eu un très beau suspens cette année avec une lutte à trois riche en rebondissements entre Lando Norris, Oscar Piastri et le quadruple champion du monde en titre. Les écarts sont restés tellement faibles entre les McLaren et la Red Bull de Verstappen (avec les Mercedes et des Ferrari parfois en embuscade) qu’on aurait presque aimé assister à la revanche l’année prochaine avec les mêmes autos.

L’ère des nouveaux moteurs hybrides approche

Car les voitures de Formule 1 vont beaucoup évoluer à partir de la saison prochaine. Après les monoplaces V8 atmosphériques à hybridation légère disparues en 2013, les premiers moteurs turbo hybrides en 2014 et l’apparition des châssis à effet de sol en 2022, les monoplaces de Formule 1 vont passer en 2026 à une nouvelle motorisation hybride dont la partie électrique sera bien plus importante.

Si les moteurs thermiques évolueront peu (avec surtout la fin du turbo entraîné électriquement), les monoplaces utiliseront beaucoup plus d’énergie électrique et les pilotes devront gérer en permanence ce paramètre pendant les courses. Ils auront la possibilité, sur de courtes durées, d’augmenter sensiblement la puissance de leur voiture pour essayer de doubler ou se défendre. Les autos seront aussi moins grosses et un peu plus légères (-32 kilos).

Qui va le mieux négocier ce changement réglementaire ?

Comme à chaque grand changement réglementaire, le risque de voir une écurie partir dès la première course avec un gros avantage sur les autres, grâce à un développement technique plus réussi que chez ses concurrents, est bien là. En 2014, par exemple, Mercedes avait réussi à prendre une avance monumentale avec les nouveaux moteurs hybrides et Red Bull avait mieux négocié que les autres le passage aux voitures à effet de sol en 2022.

Rappelons qu’il y aura aussi deux nouvelles écuries sur la grille l’année prochaine : Audi qui prend la place de Sauber (il s’agit davantage d’une transformation) et Cadillac qui renforcera la grille en utilisant dans un premier temps un groupe motopropulseur Ferrari. N’oublions pas non plus le nouveau partenariat entre Aston Martin et Honda ni celui entre Red Bull et Ford (qui prend la place de Honda et appose son nom sur un moteur préparé par l’écurie autrichienne).

Lando Norris avec le numéro 1

On sait déjà que Lando Norris courra avec le numéro 1 affiché sur sa monoplace, repris à Max Verstappen. On espère que les Ferrari reviendront au niveau et permettront enfin à Lewis Hamilton de sortir la tête de l’eau, lui qui a vécu sa pire saison de toute sa carrière pour ses premiers pas avec la Scuderia. Pour l’écurie française Alpine, ce sera aussi le moment de vérité après une saison 2025 catastrophique terminée à la dernière place du classement, loin derrière toutes les petites équipes. Rappelons que la formation française utilisera désormais une mécanique Mercedes au lieu du moteur Renault définitivement arrêté.

Allez, plus que trois gros mois à attendre avant la première course. Avant cela, la Formule 1 se retrouvera le 30 janvier prochain à Barcelone puis à Bahrein le 13 février pour les tous premiers essais avec ces nouvelles autos.