La Fiat Grande Panda électrique à 24 900€, mieux que la Citroën ë-C3 ?

On en sait un peu plus sur la nouveauté de Fiat marquant son grand retour dans la catégorie des citadines, après l’avoir abandonnée à la fin de la précédente décennie en arrêtant la Punto Evo. D’abord lancée dans sa version 100% électrique, la nouvelle Grande Panda coûtera un peu plus cher que sa cousine la Citroën ë-C3 (basée sur la même plateforme technique).

Alors que la Française démarre à 23 300€ actuellement, l’Italienne demande au moins 24 900€ en finition « Red » de base. C’est donc 1 600€ plus cher que pour la ë-C3 premier prix mais avec une différence de taille : elle embarque de série l’écran tactile central de 10,25 pouces avec la connectivité smartphone, alors que la Citroën ë-C3 demande de 25 700€ au minimum pour en disposer sur la finition Plus. Plutôt que les enjoliveurs de la Citroën ë-C3 de base, elle utilise aussi de singulières jantes en tôle blanches à ce prix (exactement comme l’Opel Frontera que nous essayions récemment sur Caradisiac). Avec une allure à la fois un peu déroutante et inspirée de la vieille Panda.

Une méga-remise en cas de reprise

A noter que Fiat ajoute 2 000€ de remise en cas de reprise, ce qui fait descendre son prix d’achat français à 20 900€ dans cette version chez nous en déduisant le bonus écologique minimum. Pour ceux qui peuvent justifier d’un revenu fiscal de référence par part de moins de 16 301€ (donnant accès au bonus de 4 000€), le prix français pourra même descendre à 18 900€ dans ce cas comme marqué sur l’alléchante promesse du site internet de la marque.

Dans sa version haut de gamme « La Prima », cette Grande Panda s’affiche 27 900€ soit quasiment la même chose que la Citroën ë-C3 dans sa finition Max (à 27 800€).

Rappelons que comme la ë-C3, la Grande Panda électrique possède un moteur électrique de 113 chevaux et des batteries d’une capacité nette de 42 kWh, avec une autonomie maximale WLTP de 320 kilomètres. En espérant qu’elle évite les nombreux bugs rencontrés par sa cousine française depuis son lancement, évidemment. Elle sera prochainement à l’essai sur Caradisiac.