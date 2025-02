La Citroën C3 devient discrètement la voiture la plus vendue de France

Dans les données de AAA Data compilées au sein du dernier rapport de la Plateforme Automobile sur les chiffres de ventes du marché automobile français, c’est la Peugeot 208 qui arrive en tête des modèles les plus vendus en janvier 2025 chez les voitures particulières.

Mais comme l’a relevé le patron de Citroën Thierry Koskas, c’est bien la Citroën C3 de quatrième génération qui prend pour la première fois la tête du classement quand on additionne les ventes de sa version thermique et de sa déclinaison électrique. Alors que l’organisme additionne automatiquement les ventes de la Peugeot E-208 électrique dans celles de la 208 (1 103 E-208 + 4 881 208 thermiques), il sépare celles de la C3 thermique (4 587) et de la ë-C3 électrique (1 548). Au total, la Citroën C3 toutes versions confondues cumule ainsi 6 135 exemplaires vendus en janvier 2025 en France et passe en tête ! Pourra-t-elle tenir ce rythme toute l’année grâce à son prix canon surtout en version thermique et malgré ses petits bugs ?

La Dacia Sandero en tête chez les particuliers

Toujours d’après AAA, c’est la Dacia Sandero qui prend la tête en janvier 2025 chez les particuliers (en excluant les flottes d’entreprises, loueurs à courte durée et autres immatriculations en véhicules de démonstration et garage) avec 4 377 exemplaires vendus. En cumulant les ventes de la C3 thermique et de la ë-C3 électrique (1 708 + 1 234), la Citroën prend la troisième place du marché des particuliers avec 2 942 exemplaires écoulés juste derrière la Clio et ses 2 950 unités.

En France, le début de carrière de la citadine de la marque aux chevrons semble donc assez bon malgré tous les tracas des premières semaines de commercialisation.