Le Renault Scénic E-Tech (2024) a enfin un prix (et il est bien placé)

Luca de Meo, le patron du groupe Renault, avait promis un prix de base sous les 40 000€ pour le nouveau SUV électrique de la marque. Il n’a pas menti : concurrent direct du Peugeot E-3008, le Scénic E-Tech dévoile enfin tous ses tarifs. Et il démarre à 39 990€ en finition Evolution avec le moteur de 170 chevaux et les batteries de 60 kWh, autorisant une autonomie maximale de 430 km. De quoi battre tous les autres modèles électriques compacts et familiaux du marché, y compris le Volkswagen ID.4 qui a lui aussi baissé son prix récemment.

Dans sa version à grosses batteries de 87 kWh (avec un moteur de 220 chevaux annonçant une autonomie maximale de 625 km), le Scénic E-Tech se montre aussi très compétitif puisqu’il s’affiche à 46 990€ de manière à bénéficier du bonus écologique. A titre de comparaison, le Volkswagen ID.4 Pro 286 démarre à 45 990€ avec ses 550 km d’autonomie maximale promis (batteries de 77 kWh). Et Renault propose ses packs Esprit Alpine et Iconic sur la base de cette version Grande Autonomie à 46 990€, ce qui permet d’ajouter leurs options et de dépasser les 47 000€ sans se priver du bonus écologique.

Une bonne dotation de base

De série dans sa version de base, le Scénic E-Tech possède déjà une climatisation automatique bi-zone, la connectivité smartphone totale, la caméra de recul ou le régulateur de vitesse adaptatif. Il fait en revanche l’impasse sur le grand écran tactile central de 12 pouces (seulement 9 pouces ici) et les services connectés de Google avec le système de navigation. Voilà en tout cas le Renault Scénic E-Tech positionné comme le nouveau roi des SUV électriques au registre du rapport prix-prestations et du rapport prix-taille de batterie face aux modèles concurrents. En attendant de connaître les prix du Peugeot E-3008 qui va sans doute devoir ses prétentions à la baisse…