Scoop — Volkswagen T-Roc : deuxième génération en vue !

Le Volkswagen T-Roc aura droit à un renouvellement en 2025, mais il n'y aura pas de variante Volkswagen T-Roc Cabriolet, le constructeur ayant décidé d’arrêter ce type de carrosserie. On s'en consolera avec cette nouvelle génération du Volkswagen T-roc qui devrait bénéficier de nombreuses évolutions en ce qui concerne son style. Pour le moment, celles-ci sont bien cachées sous des autocollants. Ainsi, ne vous fiez pas à ceux qui recouvrent les projecteurs, ni à cette fausse calandre et encore moins aux prises d’air du bouclier avant.

À l’arrière, même motif même punition, des adhésifs recouvrent les feux arrière et le bouclier est bien redessiné par des éléments autocollants. Mais comme chez Volkswagen on ne peut pas cacher tout, on se rend compte que la ligne de toit du nouveau Volkswagen T-Roc descend vers l’arrière et que la lunette arrière est plus penchée. À l’avant, le capot est moins horizontal qu’auparavant et le porte-à-faux avant semble un peu plus long. Tandis que la hauteur du modèle semble avoir diminué avec une surface vitrée latérale moins importante.

Ces modifications ne devraient rien changer en ce qui concerne l’habitabilité, car l’augmentation de taille devrait être limitée à la partie avant du véhicule. En revanche, le Volkswagen T-Roc devrait voir son mobilier intérieur bénéficier d’améliorations dans le domaine du multimédia (nouvel écran plus grand, interface améliorée) et on l’espère de l’ergonomie. Sur ce plan, le nouveau Volkswagen T-Roc pourrait s’inspirer de son grand frère Volkswagen Tiguan.

Sous le capot, grâce à l’apport de la nouvelle plateforme MQB-Evo, le Volkswagen T-Roc devrait recevoir des motorisations électrifiées dont la nouvelle génération du moteur eTSI à hybridation légère 48V. Il pourrait également disposer d’une motorisation hybride rechargeable, mais l’on ne sait pas si les motorisations diesels TDI seront reconduites. Ce modèle qui sera lancé en 2025 pourrait être l’un des derniers modèles « thermiques » du constructeur de Wolfsburg en ce qui concerne le marché européen.