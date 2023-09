Le Volkswagen T-Roc coulé par les inondations

Comme l’Autriche, la Slovénie vient de subir des inondations catastrophiques qui ont des répercussions jusque dans le monde de l’automobile. Le groupe Volkswagen compte des sous-traitants sur le sol du pays avec notamment KLS Ljubno qui fournit au géant de l’industrie automobile allemande des pièces pour les moteurs du T-Roc, ce SUV compact qui se vend désormais davantage que la Golf sur le Vieux Continent. L’usine du sous-traitant a subi de très gros dégâts, estimés à environ 100 millions d’euros de valeur d’après les journalistes d’Automotive News.

Résultat, Volkswagen doit renoncer temporairement à ces pièces et n’a pas d’autre choix que de mettre en pause la production de son modèle le plus vendu d’Europe. Assemblé à l’usine de Setubal au Portugal, il ne sera plus construit entre le 11 septembre et le 12 novembre prochain. Volkswagen a de bons espoirs de garder les salaires des employés de l’usine au niveau habituel pendant cette pause, en revanche il y aura probablement du retard à prévoir pour les livraisons (et une possible perte de clientèle).

Le meilleur modèle de Volkswagen en Europe

Rappelons que le T-Roc est désormais le meilleur représentant de Volkswagen sur le marché européen depuis la perte de puissance de la Golf, battue pour la première fois l’année dernière dans les ventes (par la Peugeot 208). Ce T-Roc a été restylé au début de l’année dernière et devrait être remplacé par un nouveau modèle d’ici l’année prochaine.