Surprise, la Peugeot 208 bat la Golf en Europe

La Volkswagen Golf domine systématiquement le marché automobile européen depuis l’année 2008. Mais après une année 2021 où la compacte allemande a un peu perdu de sa superbe, elle est plus que jamais contestée en cette année 2022. Il y a quelques semaines, c’est son cousin le Volkswagen T-Roc qui lui passait carrément devant sur le Vieux Continent et se retrouvait en position de devenir la voiture la plus vendue d’Europe en 2022.

Mais surprise, l’institut JATO vient de publier ses données sur les chiffres de vente en Europe au mois d’octobre. C’est la Peugeot 208 qui s’y distingue, avec 17 075 unités écoulées sur ce mois-là soit une hausse de 23%. La Golf est seconde et le T-Roc suit à la sixième place, avec « seulement » 13 378 exemplaires vendus. D’après les experts de JATO, ces résultats d’octobre et la bonne régularité de la Peugeot 208 sur les mois précédents permettent tout simplement d’en faire la voiture la plus vendue sur les dix premiers mois de l’année !

Les électriques restent à bonne distance

On note dans les chiffres du mois d’octobre que les voitures électriques restent pour l’instant à des niveaux très inférieurs aux modèles thermiques et que ce sont les Volkswagen ID.4 et ID.3 qui ont trouvé le plus de clients. Notons que la e-208 participe aux bons résultats de la 208 avec tout de même 4 839 exemplaires écoulés. Alors, la petite Française va-t-elle terrasser la grosse allemande en 2022 en Europe ? Réponse dans quelques semaines.